342香港旅客成功申请 疫苗接种者通行证入境

截至前天，共有342名香港旅客成功申请疫苗接种者通行证，获准在25日至5月6日之间通过航空疫苗接种者旅游通道入境我国。

在这342人当中，有316人是短期访客，其余26人是工作准证持有者。

考虑到香港疫情日趋严重，我国明天起收紧对香港的边境措施，但会在同一天向香港开通疫苗接种者旅游通道（VTL），允许已完成疫苗接种的香港旅客免隔离入境新加坡。

除了香港，新加坡明天也会同卡塔尔、沙特阿拉伯及阿联酋开通VTL。有意通过这项计划入境我国的短期访客和工作准证持有者，须提前上网申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass，简称VTP）。新加坡民航局前天早上10时开放申请，我国公民、永久居民、长期证件持有者（工作准证持有者除外）和12岁及以下儿童则不用申请。

VTL国家和地区增至28个

民航局昨天答复《联合早报》询问时说，开放申请首日共有476人申请到VTP。其中香港人数最多，其次是阿联酋，共有117人，卡塔尔和沙特阿拉伯则分别有13人和四人申请到VTP。

随着这四个地方的加入，与新加坡开通VTL的国家和地区增至28个。我国也会在下个月4日同以色列和菲律宾开通VTL，届时每天获准通过航空VTL入境我国的旅客人数会增加至1万5000人。

民航局局长韩国元说，新加坡正逐步恢复航空旅游以及我国的全球航空枢纽地位，这周开通的四个VTL，是当局谨慎衡量的一步。

“这使得旅客人数更容易管理，允许新加坡航空领域逐步扩大运作，在旅游量扩大的同时提供顺畅无缝的樟宜体验。”

民航局也提醒，本月17日起已停止受理香港旅客的航空通行证（Air Travel Pass）申请。已成功申请到通行证的旅客可在今晚11时59分之前凭证入境我国，25日起的通行证则会无效。