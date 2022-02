新报业媒体成立媒体学院培养人才

媒体学院将与美国新闻培训机构波因特学院、路透新闻学机构和清华大学新闻与传播学院等合作,为职员提供多元化培训,加强人才培养。

媒体学院的首名院长是《海峡时报》副总编辑保罗·雅各布(Paul Jacob)。他在开幕仪式上说,媒体行业变化多端,从业员似乎经常要玩你追我赶的游戏,因此新报业媒体必须发展新教导框架和培养新思维,包括构思新的做事方式。

“学习与工作阶段没有清楚的分界线,目前比以往更须融合这两个阶段,让学习阶段延续到我们的事业和整个人生之中。”

雅各布说,在公司的新制度下,每名职员每年将享有40小时的培训。

媒体学院正与资深媒体行业人士和国际机构合作开办一系列课程,满足不同新闻工作者的需求。这些机构包括美国非营利新闻培训机构波因特学院(Poynter Institute)、路透新闻学机构(Reuters Institute for the Study of Journalism)和清华大学新闻与传播学院等。

已推出的核心课程涵盖媒体法律和数码出版知识,以及专为母语报记者提供的翻译课程,建立职员的基础知识和技能以应对数码转型。

媒体学院也提供事实核查、数据可视化和写作课程等,协助记者制作优质的新闻。此外,记者还能参与受众战略制定、多媒体制作、地缘政治、人事管理相关的课程,让他们在工作上更游刃有余。

新加入新闻室的职员第一年须上基础课程,掌握基本技能与知识。在加入一个月后,他们也会接受系统化的在职培训。

新报业媒体主席许文远说,虽然学院的主要目的是培训职员,但他希望学院能成为一个创建区域联系网、与同行相互了解的平台。

“大家和我们面对一样的挑战,他们也受数码革命冲击,并在学习如何成为有信誉的新闻来源,对抗假信息。每个人都有相关的经验可以分享。”

虽然媒体学院目前只开放给新报业媒体职员,但许文远指出,学院的课程未来应开放给国内外的媒体工作者。