18年前弑母判监终身 逆子二度申请上诉遭驳回

患精神分裂症的男子18年前以桌灯砸死母亲，误杀罪成而判终身监禁，如今二度申请上诉仍被驳回，三司劝他多忍耐两三年，再看医生检讨后是否有机会出狱。

这起家庭悲剧发生在2003年11月28日上午9时至晚上8时之间，地点是实龙岗北1道肯新顿园通道的景星园公寓单位。

患有妄想型精神分裂症的被告柯炳泉（目前59岁），用桌灯袭击母亲梁亚玉（当时63岁，家庭主妇）的头部，导致对方当场死亡。

据之前报道，案发时被告以为死者会召警察把他捉去板桥医院（现称心理卫生学院），担心一入院就会住很久，之后便与母亲发生争执，随手拿起桌灯往死者的头上砸。

过后，被告用双手掐母亲的脖子。母亲强力反抗后，被告又举起灯座往母亲头上挥去，直到母亲一动也不动。

被告隔年认下误杀罪，法官当时认为被告需要长期接受治疗，并且会对公众的安全构成威胁，因此判他终身监禁。

三司：服满20年刑期 案件可获检讨

被告曾在2014年提出上诉申请，三司当时认为，被告10年后才提出上诉申请，而且没有提到任何说服力的理由，最后驳回申请。

被告在八年后提出刑事动议，昨天（2月23日）再次提出上诉申请。

不过三司认为被告没有具说服力的理由要求上诉，再次驳回被告申请。

但三司鼓励被告，说他服满20年刑期后，案件可获检讨，若医生觉得被告精神状态正常，适合出狱，便能获得自由，劝被告期间要保持冷静。

完整报道，请翻阅2022年2月24日的《新明日报》。