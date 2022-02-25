疫情汹涌 本地简化安全管理措施延后落实

由于目前每日新增冠病病例激增，原定今天（2月25日）起逐步落实的五大简化安全管理措施延后推行，现有的防疫措施维持不变，直至另行通知。

政府抗疫跨部门工作小组在上周三宣布会在今天和3月4日，分阶段落实简化安全管理措施，包括调整社交人数、戴口罩、工作场所限制、安全距离，以及活动人数。例如，家庭可接待的访客人数从每天最多五人，放宽到每次最多五人。

抗疫跨部门工作小组昨日发文告说，简化安全管理措施的工作包括对过去两年的措施进行广泛调整。考虑到目前每日确诊病例激增，以及调整各领域的条例所需耗费的精力，当局经检讨后决定一次过整合和简化安全管理措施。

“我们会在不久后公布修订后的生效日期。在这期间，我们将维持现有的条例。”

截至昨天中午，本地新增1万8593起冠病病例，再有12人因并发症逝世。

传染病专家梁浩楠医生受访时说，延迟落实简化措施在现阶段来说是必要的，这将有助降低这波疫情的顶峰，从而减轻医疗体系所面临的负担。

他举例说：“之前丹麦取消所有防疫限制时，病例进一步激增，住院和死亡病例也增加至之前德尔塔变种毒株的水平，这不是我们希望看到的情况。”

梁浩楠认为，我国应在每周社区病例增长率下降至低于1，并维持在这水平一周后，才考虑简化安全管理措施。

受访公众也认为，当局延后简化安全管理措施是恰当并安全的做法，以避免病毒不断在社区传播。

吴美英（61岁，诊所助理）说，最近新增病例每天都突破一两万起，到诊所就医的确诊患者越来越多，她自己也在三天前感染冠病。

育有三名子女的她认为，尽管延后推行简化措施意味着她康复后，孩子与孙子不能在同一天探望她，但这对大家来说比较安全。

“我觉得这也没有什么不方便，就像之前农历新年期间孩子也是分开来拜年，我们都已经习惯这样的生活了，安全比较重要。”

蔡国栋（30岁，工程师）认为，当局应在每日新增病例开始下滑后，才简化安全管理措施。

“我觉得延后落实措施所造成的影响不大，现在的情况说变就变，很难提早计划。”

根据简化安全管理措施，公众只要戴着口罩就无须保持1米的安全距离，这包括不必在商场和公园等场所的长凳隔席而座。

受访购物商场表示，目前还未做任何相关的准备工作，因此延后落实措施没有造成影响。

凯德集团发言人说，商场租户、消费者与员工的安全至关重要，商场会继续遵守政府的规定与建议。