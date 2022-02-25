学习新技能掌握新工作

在保险业打拼了13年的刘威梁，两年前因为意识到数码科技带来重大变化，于是离开业务分析师的岗位，当起咨询服务经理。

不等技能落人后，自己先积极寻找提升技能的机会。

各行各业正朝数码化转型，保险业也不例外。在保险业打拼了多达13年的刘威梁（44岁）两年前因为意识到数码科技带来重大变化，告诉自己必须与时俱进，对新科技和新的工作方式抱持开放心态，才能更好地满足客户需求。于是，他离开业务分析师的岗位，当起咨询服务经理。

在新的岗位上，刘威梁负责向本地和东南亚地区的商业客户介绍能帮助他们不断发展、取得更高生产力和效率的创新数码提案。

“选择转入咨询服务是因为它让我在保险业继续扮演一定角色的同时，有机会与时俱进，练习不同技能。”

为了更顺利过渡到新岗位，刘威梁透过公司的安排加入了劳动力发展局的转业计划（Career Conversion Programme），并从中了解云端工程科技，以及这些新科技对保险业的好处。

他很高兴所学到的新知识充实了他原有的技能，让他能发挥更积极的作用，协助保险业转型。

刘威梁说，数码科技带来的颠覆性影响会不断形成挑战，但挑战的背后也有无数机遇，因此重要的是以正确的心态看待。

对于寻求提升技能、开拓职业选项的人，刘威梁建议：“要先找出自己的强项，以及能如何发挥所长。此外，也要秉持不断放下所学和重新学习的心态。”