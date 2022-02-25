刀架脖子电脑砸头 女佣洗劫女雇主

恐怖女佣！趁雇主睡觉时用厨房刀架脖子，要雇主掏出财物，过程中割伤雇主，之后还骑坐在雇主身上，用膝上型电脑猛砸雇主后脑勺至电脑断裂，雇主浴血就范才收手。

来自缅甸的女佣泰特敏（36岁，Thet Thet Myint）昨日（2月24日）承认一项抢劫伤人罪，另一项欺骗罪则交由法官下判时一并考量。

这起血案发生在2020年1月17日早上10时30分左右，伤者是被告的61岁女雇主。

被告于2019年11月到雇主家工作，家中除了雇主外，还有她卧病在床的母亲（83岁）以及27岁的侄女。

案发当天早上10时30分，雇主仍在房内睡觉，被颈项上刺刺的东西吓醒。她醒来后发现被告站在床边，将28公分长的刀子架在她脖子上，让她不要动，还要她把钱和贵重物品都交出来，不然就杀了她。

雇主叫被告不要做傻事，并试图把刀子推开，挣扎中被刀割伤双手。

被告最终成功压制雇主，让她压趴在地，自己则骑在她背上，拿起她的膝上型电脑往她的后脑砸，直到电脑被砸断才停止。过程中，雇主用双手护头，因此双手也受伤。

雇主不断哀求被告不要伤害她，说她还需要照顾身体欠佳的母亲，并告诉她橱柜的钥匙放在哪里。

完整报道，请翻阅2022年2月25日的《新明日报》。