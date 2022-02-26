两国发表联合声明 新越须加强合作共同走出冠病阴霾

新越意识到在这非常时期加强合作的重要性，哈莉玛总统昨晚设国宴款待阮春福时说，疫情期间两国仍维持高层级交流，密切合作确保供应链的韧性，也为彼此的国民提供援助。随着边境重启，两国正努力恢复互通，目标是在后冠病时代迈向可持续复苏。

新加坡和越南必须更紧密地合作，建立有抱负和前瞻性的伙伴关系，包括在数码和绿色经济等新领域拓展合作，这样两国才能一起走出冠病疫情的阴霾，并且越战越勇。

越南国家主席阮春福应哈莉玛总统邀请，前来我国进行国事访问，他也是我国自疫情暴发以来接待的首位国家元首。两国昨天（2月25日）就增进双边战略伙伴关系，以及在复苏道路上加强合作发表联合声明。

新越意识到在这非常时期加强合作的重要性，哈莉玛总统昨晚设国宴款待阮春福时说，疫情期间两国仍维持高层级交流，密切合作确保供应链的韧性，也为彼此的国民提供援助。随着边境重启，两国正努力恢复互通，目标是在后冠病时代迈向可持续复苏。

哈莉玛与阮春福讨论要在创新、网络安全、智慧城市、气候变化等新兴领域拓展合作。哈莉玛认为：“这些是可以推动我们国家在疫情之后，重新站稳的关键领域。”

新加坡和越南去年设立了双边工作小组，虽然两国目前未开通疫苗接种者旅游通道，但是联合声明中提到，两国领导对工作小组在冠病公共卫生和边境措施方面取得的进展感到满意。这包括承认彼此开出的疫苗接种证书，可为接下来尽早安全地恢复商业旅游铺路。

为加强经济韧性，新越承诺努力确保供应链流通和安全，也同意应营造一个亲商的环境，欢迎可惠及彼此的合作项目，像是发展基础建设和智慧物流。

过去10年，新越双边贸易稳定增长，去年达到269亿元，比前年增加18.7％。根据越方提供的数据，去年我国对越南的直接投资额将近107亿美元（约145亿新元），占了当地外来投资金额约三分之一。这也是新加坡连续两年成为越南最大的海外投资来源国。

越南国内现有10座越南—新加坡工业园，第一座在1996年启用，位于越南平阳省的工业园去年庆祝成立25周年。

明年是新加坡和越南建交50周年，以及成为战略伙伴10周年。

阮春福在国宴上致辞时说，越南和新加坡都在亚太区域，地理位置相近、人民有许多相似之处、利益趋同，这拉近了彼此，让两国建立互信和紧密的关系。1990年代初期越南改革开放，新加坡建国总理李光耀在越南的建国之路上，提供了许多宝贵且有远见的意见。

两国签署多项谅解备忘录和合作协定

阮春福和夫人陈月秋前天抵新，他昨天还会见了李显龙总理和国会议长陈川仁。阮春福和李总理共同见证两国代表签署了多项谅解备忘录和合作协定，包括数码经济合作谅解备忘录和防务合作协定。

李显龙总理昨天在面簿上贴文说，他和阮主席重申两国牢固的双边关系，也对如何加深合作互换看法。基于彼此的共同利益，新越间存在密切友谊，疫情期间，两国的友谊更进一步。双方一直都相互扶持，接下来当大家学习如何与冠病共存时，还是会继续这么做。

阮春福今天会见荣誉国务资政吴作栋，以及国务资政兼国家安全统筹部长张志贤。他今天傍晚返回河内。