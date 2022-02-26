黄循财：人人贡献应缴的税 共建更有力社会支援

政府在设计财政制度时深思熟虑，确保我国有公平和累进的税收与转移支付制度。每个人贡献自己应缴的税，并获得更有力的社会支持作为回报，而财力更雄厚的人应缴更多税。

财政部长黄循财昨晚（2月25日）在个人面簿上载约五分钟的视频，回应网民对2022财政年财政预算案提出的反馈，内容围绕政府如何通过预算案扶持中低收入家庭、帮助国人应付生活费上涨，以及税务制度的改革。

他说，网友对预算案有褒有贬，肯定今年预算案的人认为应对富人征更多税，但也有对预算案不满的人留言说“什么都起价，受苦的是穷人”。

针对税制改革，黄循财重申，每个人都应缴税，但财力更大的人，税务贡献也应更大。

他说：“我认为拥有这样的制度，有助我们加强我国的社会契约和社会团结，让我们能采取大胆的步骤，在新加坡建设一个更公平、更绿色和更包容的社会。”

财政部为预算案费心思 确保中等收入家庭能获益

今年预算案将对我国税制作出重大调整，消费税明后年分两次上调至9％。黄循财也宣布增加高收入群体的个人所得税，以及对高档住宅和豪华车征收更多税。

针对消费税调高对中等收入家庭的影响，黄循财理解中等收入家庭有时感觉自己是夹心层，因为他们不符合条件，无法获得一些为低收入家庭所设的援助。

但他强调，财政部费了一番心思，确保中等收入家庭能从预算案中获益。

政府在今年预算案推出5亿6000万元的家庭援助配套，为新加坡家庭提供消费税补助券—水电费回扣、额外100元的邻里购物券，以及为他们孩子的教育开销提供额外支持。

与此同时，逾66亿4000万元的定心与援助配套，将在未来五年协助家庭应付消费税上调的压力。这两个配套都覆盖中等收入家庭。

黄循财说：“最重要的是，中等收入家庭受益于政府为住屋、医疗以及孩子教育所提供的广泛津贴。当你将这些全部纳入考量，中等收入家庭相比世界许多其他地方，所缴的税相对较低，却从政府那里获得显著的社会福利和援助。我们将尽力保持这种状态。”

黄循财强调，预算案中有一套全面措施来帮助所有人应付生活费，尤其是低收入群体，从预算中受益最大。

他说，除了家庭援助配套和定心与援助配套这些临时措施之外，低收入家庭继续获得其他永久援助。这包括加强后的消费税补助券计划，将每年为他们提供不间断的社会福利。

Budget 2022 Feedback Thanks everyone for giving your views and feedback on my #SGBudget2022 announcements. Taking time to address some of your comments — on support for households including the middle-income, cost of living, and tax changes. Next Monday, the debate on the Budget will begin in Parliament. I look forward to hearing from my parliamentary colleagues, and will wrap up the debate with a speech on Wednesday. Stay tuned! Posted by Lawrence Wong on Friday, February 25, 2022

国会后天复会 议员将辩论预算案声明

政府也通过渐进式薪金模式和就业入息补助（Workfare），提高低薪雇员的薪水和收入。黄循财说：“总的来说，我们其实为新加坡低收入群体提供了显著的永久援助。”

国会后天复会，议员将针对预算案声明展开为期两天的辩论，黄循财会在周三（3月2日）总结辩论。