本地新增1万8597起病例 11人病逝重症者增加

本地新增冠病病例前天回落后，昨天稍微回升，无法延续下降势头，但还是少过2万起，因冠病住院的病患也减少至1584人，比前天少31人。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，昨天新增1万8597起确诊病例，比前天多四起。本地再通报11人因冠病并发症逝世，累计死亡病例为986人。

住院的1584名病患中有211人需要输氧，比前天少10人。在加护病房（ICU）治疗的病患则从前天的44人增至46人。

昨天新增的1万8597起确诊病例中，3186起通过核酸检测（PCR）确诊，其中3070起是本土病例，116起从境外输入。

通过抗原快速检测（ART）确诊的病例有1万5411起，包括1万5313起本土病例和98起输入病例。这些病患经医生评估为低风险，症状也较轻微。

新增本土病例中占比最多的是20岁至39岁的病患，有6133人；60岁及以上的年长病患有3833人；11岁及以下的儿童则占了2248人。

每周社区病例增长率继续下滑，从前天的1.37下跌至昨天的1.26。过去一天有2万5327人出院或完成隔离。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的33万5780起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.04％在加护病房，0.04％病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计达67万9795起。