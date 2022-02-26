国会后天复会 议员将辩论预算案

国会后天复会，议员将辩论2022财政年预算案声明，财政部长黄循财也会向国会提呈拨款法案。

黄循财上周五（18日）发表预算案声明，宣布政府将对我国税制作出重大调整，以公平和累进的方式，为政府提供更可持续的收入来源，以支持国家长远发展。

消费税明后年分两次上调至9％，逾66亿4000万元定心与援助配套则在明年全面推行。政府也将增加高收入群体的个人所得税，并对高档住宅和豪华车征收更多税。

预算案在国会通过后，国会拨款委员会将接着辩论各部门开支预算并通过拨款法案。

根据昨天发布的国会议程，在辩论新财年政府财政政策前，议员共提出14道口头询问。其中，丹戎巴葛集选区议员祖安清心提出两道有关本地冠病疫情的问题。

新捷运本月15日因近80名巴士车长感染冠病而出现车长短缺。祖安清心就此事询问交通部，巴士车长染疫人数上升对公交服务的影响、是否导致巴士等候时间延长，以及当局采取了哪些措施确保有足够巴士运行。

另外，约2万1800名完成基本冠病疫苗接种程序超过270天的合格成年人，因尚未预约接种追加剂，“已完成接种”的状态已在本月14日失效。

祖安清心询问卫生部这些人的身份背景、当局是否知道他们为何没有接种追加剂，以及是否打算联系这些人，协助他们接种追加剂。

杨厝港区议员叶汉荣和工人党阿裕尼集选区议员贝理安则就樟宜海滩访客对海洋生态的影响，提出询问。

据早前报道，大批公众趁农历新年假期到樟宜海滩捡拾螃蟹、海胆和贝类等海洋生物。为此，国家公园局正研究如何减少访客对潮间带（intertidal zone）的影响。潮间带指的是平均最高潮位和最低潮位间的海岸。

叶汉荣询问国家发展部，樟宜海滩的访客人数过去两年是否增加、访客增加对潮间带的影响、公园局将采取哪些应对措施，以及是否计划将公园与树木法扩大到潮间带，以阻止对海洋生态的破坏。

贝理安也同样希望了解当局采取了哪些措施减少访客对樟宜海滩等生态敏感的潮间带栖息地的负面影响，以及政府对管理公众进入这类地带的立场是什么。