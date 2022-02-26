高楼丢酒瓶砸中夫妻二人 澳洲男子承认鲁莽行为导致一死一重伤

看到一群人在公寓五楼泳池旁烧烤，到本地求职的澳大利亚籍男子在喝下多瓶啤酒后，突然萌起恶作剧念头，拿起酒瓶从七楼往下丢，砸中一对夫妻，造成一死一重伤。

被告安德鲁高斯林（Andrew Gosling，49岁），昨天（2月25日）承认两项鲁莽行为造成一死一重伤的控状。

本案死者是纳斯阿里（送货司机，73岁），伤者是玛妮沙（家庭主妇，69岁），两人结婚45年。

根据案情，被告在2019年7月到我国求职，并在丹戎巴葛的Spottiswoode 18公寓租下一个七楼单位。

同年8月18日下午3时许，他与朋友喝了一杯啤酒后到公寓五楼游泳。他稍后出门吃晚餐时又喝了两瓶啤酒，回到住处再多喝一罐。

案发前，被告从阳台往下看，发现有12名至15名马来人在五楼泳池旁的烧烤区聚会。他突然心想要用枪扫射他们，但后来打消了念头。

当晚8时30分，被告出门倒垃圾，看到一个高约30公分、重约0.62公斤的空酒瓶时，他决定采取行动，用力把空酒瓶丢向烧烤区，大喊带有种族仇恨字眼的话语后转身跑回住处。

酒瓶被抛到18.29米外，砸中坐在烧烤区桌旁的纳斯阿里和妻子玛妮沙。

纳斯阿里的头部被玻璃空瓶击中，昏迷送院抢救，最终还是因为伤势过重，隔天早上过世；玛妮沙右手臂受伤，事发后20天无法如常生活，直到今天还是无法搬动重物。

25名警员案发后到公寓挨家挨户调查，被告在警员问话时谎称不知情，也未听到任何吵闹声。

警方后来又找被告问话两次，还出示酒瓶照片，但被告否认干案，也声称没看到人丢酒瓶。警方后来取走被告的脱氧核糖核酸（DNA）样本和指纹后，被告这才意识到警方可能会通过酒瓶查出他的身份。

事发10天后到警局自首 被告坦承恶作剧

事发10天后，被告到警局自首，坦承自己只是恶作剧吓唬烧烤区的人群，以及不满回教徒在峇厘岛和墨尔本发动恐袭害死多名澳大利亚人，他才会朝他们丢酒瓶。

在被告自首前，警方展开全面调查，先后找来219名公寓住户问话，录了114份口供，同时化验了92名住户的DNA。

被告的精神评估报告显示，酒精确实会影响被告的判断力，但被告不算精神失常。被告喝醉时容易产生强迫和消极想法，他在案发时产生的反回教徒思想很可能是精神状态不佳引起的。

根据受害人的陈述书，死者和玛妮沙育有四个孩子，突然失去丈夫的玛妮沙极度难过，也失去经济依靠，但她在孩子面前表现坚强，只会独自一人默默流泪。

控方吁请法官严惩他坐牢七年。

律师代为求情时强调此案无关宗教仇恨，并指被告有一定程度的强迫症症状，事后已非常懊悔，恳请法官判监两至三年。

律师也当庭念出被告的道歉信。被告在道歉信里表示，自己的行为已对家人和死者亲属造成影响，他无时无刻不为死者家属祈祷，并恳求原谅，愧疚感也将伴随他一生。

案件展至4月8日下判。