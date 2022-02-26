公园局新设康复中心开幕 一年救治2000只野生动物

伤病的野生动物送来后，若确定它们需要治疗，中心在收治、喂养并护理的同时将遵守一个原则，即确保它们不会因此依赖人类喂食，而仍保留觅食及自卫本能，以便在康复后可以重归大自然。若送来的野生动物无需治疗，工作人员将采集它们的血液或DNA样本用于生物监测及研究，并在它们体内植入微芯片后放生。

本地有超过400种禽类和逾70种陆地哺乳动物，其中不乏濒危物种。国家公园局创建了野生动物康复中心，要更好地保护这些野生动物。

公园局野生动物康复中心（Centre for Wildlife Rehabilitation）设于林厝港一带的动植物卫生研究中心，目的是以拯救、治疗及放归野生动物的专业知识为基础，为本地的野生动物提供兽医护理和康复服务，也加强公园局监测与研究野生动物的能力。

新中心昨天正式开幕，内有候诊室、治疗区、X光室、手术室、康复室、短期及长期疗养室。伤病的野生动物送来后，若确定它们需要治疗，中心在收治、喂养并护理的同时将遵守一个原则，即确保它们不会因此依赖人类喂食，而仍保留觅食及自卫本能。这样，它们在康复后就可在适当时机重归大自然。若送来的野生动物无需治疗，工作人员将采集它们的血液或DNA样本用于生物监测及研究，并在它们体内植入微芯片后放生。

此外，当局取缔非法野生动物交易时所起获的外来野生动物，也可在诉讼期间收容在这里。

公园局野生动物管理高级署长吕福明博士透露，野生动物康复中心其实去年已在过渡设施开始运作，仅一年就救护了约2000只野生动物，包括海鸟、网纹蟒蛇等。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪昨天在新中心的开幕式上致辞时指出，亲近大自然有益身心健康，却也意味着人们会更常与野生动物相遇，因此人们须学会与它们共存。可是，野生动物如果进入城市及住宅区可能会因受伤或受困而表现出敌意，对公众安全造成威胁。

对此，陈杰豪说，当局建立了一个强大的野生动物管理框架，与关爱动物研究教育协会（ACRES）和万态保育集团等伙伴密切合作，救护这些野生的哺乳动物、爬行动物和禽鸟等。

他说，当局两年前推出动物管理专业认证课程至今，已有48家公司的近200名员工完成动物处理技巧培训，令他感到鼓舞。这些员工也将在野生动物康复中心接受培训，日后可回来进修，学习更新更好的技术和知识。

当局也已与新加坡科技设计大学属下李光耀创新城市中心合作展开研究，要收集公众对野生动物的看法，从而提升当局对情况的把握，制定管理人类与野生动物接触的战略。有关详情将适时公布。

陈杰豪呼吁公众，避免喂食野生动物、保持居住环境清洁，并在观赏野生动物时保持距离。