30酒客咖啡店串桌敬酒 称要“与病毒共存”

疫情下，裕廊东咖啡店有约30名酒客在禁酒时段，违例喝酒还串桌敬酒，引起公众担忧。酒客表示明白规定，了解疫情，但也要和病毒共存。

《新明日报》近日接到读者通报，指裕廊商业大道（Jurong Gateway Road）第132座咖啡店，几乎每天都有食客违反就餐人数规定，还在晚上10时30分后，继续把酒言欢。

记者走访时，发现至少20桌都摆着冰桶和啤酒，大多集中在户外区。据观察，虽然大部分食客都遵守安全距离，两人一桌，但一部分的酒客不时会与隔壁桌的人聊天喝酒，串桌敬酒时，彼此距离少于一米。

直到晚上10时30分，咖啡店拉下铁闸门打烊后，仍有近30名食客分成八九桌，继续在户外区喝酒聊天，也播放音乐。

据观察，由于咖啡店不靠近组屋区，附近店家入夜后也几乎打烊，估计没太多人受影响。不过，一名不愿透露姓名的公众表示，酒客串桌喝酒聊天的情况屡见不鲜，这种防疫缺口很难彻底控制。

“食客进咖啡店不用扫描，也不晓得是否有感染者到访，我一般都去其他地方吃饭，路过时也尽量避免靠近人多的地方。”

酒客：我们都打了疫苗

在场的一名酒客表示，他每周来该咖啡店两次，和好友聚餐，他清楚知道禁酒时间，但每次都尽量在10时30分喝完，聊至11时就回家。“我们也保持安全距离，并坐在比较偏僻的地方，疫情现在很严重，但我们都接种了疫苗，平常也没地方去，虽然防疫很重要，但也得和病毒共存。”

完整报道，请翻阅2022年2月26日的《新明日报》。