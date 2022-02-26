大西瓜从天降砸车 警取瓜皮验指纹

疑有人高楼抛物，西瓜从天而降，击中私召车挡风镜，司机不仅得停工几天，还要倒贴千元维修费，大叹倒霉。

苦主翁玮健（61岁）告诉记者，他昨天（2月25日）早上9时24分开车从裕廊西93街第966座组屋的车道拐入第967B座组屋时，一个不明物体突然砸在车子的挡风镜上，吓得他立即停车查看，之后也报警处理。

根据他儿子翁潘豪（27岁，公务员）提供的行车记录器，父亲拐弯后几秒，有西瓜从天而降，不偏不倚砸在挡风镜上，导致镜子破裂，西瓜果肉四溅。

“父亲下车后曾抬头查看，但没看见有人探头出来。一般相信是由第967B座组屋的居民抛下，不过被丢下来的应该不是一整个西瓜。父亲被吓到后，把车停在一旁，之后报警，有大约六七名警员到场调查。”

翁潘豪指出，西瓜从天而降，冲力强大，所幸当时没有其他路过的人，否则后果不堪设想。

警方调查约两个小时后，翁玮健把车送往车厂，估计需花费1000多元维修。

翁玮健是私召车司机，平均每天可赚取150元，如今轿车送修，这几天只能待在家中休息。

警方受询时证实，接获一起鲁莽行事通报，并已展开调查。

警高楼查询 西瓜皮取证

警方上楼询问居民，从西瓜皮取证。翁潘豪表示，父亲的行车记录器只捕捉到西瓜被抛下的那一刻，只能锁定大概的方向。

根据挡风镜的裂痕，警方相信西瓜是从高楼抛下所致，因此也上楼询问居民。

另外，也有几名警员从西瓜皮取证，相信是想看能否采取指纹或是脱氧核糖核酸（DNA）。

翁潘豪表示，希望能尽快找出罪魁祸首，避免下次再发生类似情况，砸伤路过的居民。

完整报道，请翻阅2022年2月26日的《新明日报》。