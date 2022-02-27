六综合诊疗所延长两周末看诊时间

为了应付求诊人数增加，六家综合诊疗所延长服务时间，这个周末和下个周末在星期六下午和星期天上午都会有医生看病。

这六家诊疗所是榜鹅、友诺士、加冷、兀兰、武吉班让和先驱综合诊疗所。

延长开放时段只收诊急性呼吸道与冠病患者

诊所在延长开放的时段，只让有急性呼吸道感染症状的病患和冠病患者求诊，其他病患应到全科诊所就医。

根据网站，这六家综合诊疗所会在星期六（昨天和3月5日）下午2时至4时，以及星期天（今天和3月6日）上午9时至中午12时开放。公众最迟得在诊疗所关门前的半小时登记。

本地已有约170家公共卫生防范诊所（PHPC）响应卫生部的号召，前天起至3月10日延长看诊时间，为公共医疗机构分担压力。这些全科诊所平日会看诊至晚上11时，星期六和星期天从下午2时看诊至5时，晚上看诊至11时。卫生部将为这些PHPC诊所提供津贴。

我国的新增冠病病例连续几天过万，到医院和诊所看诊的人数近期也明显增加。政府早前已提醒雇主，不该要求确诊员工出示病假单或康复证明。员工可提交病毒检测结果呈阳的照片或自行检测的视频，不必为了索取病假单而到诊所。

若抗原快速检测（ART）结果呈阳，但身体未感不适或只出现轻微症状，确诊者应在家自我隔离至少72小时。之后，若自行检测呈阴，则可结束隔离。若有不适，应到全科诊所就医。

公众可上网（flu.gowhere.gov.sg）查询各诊所与综合诊疗所的开放时间。