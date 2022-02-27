卫生部吁病情轻微冠病患者勿打995

更多病情轻微的冠病患者拨打995紧急医药服务电话，情人节当天一度飙升至约1000通，比疫情前平均每天550通增近一倍。卫生部和民防部队促请民众，只有在出现危及生命的紧急情况下才拨电求助。

卫生部与民防部队发出联合文告说，民防部队1月份平均每天接获635通紧急医药服务电话，2月首两周增至日均830通，14日情人节当天更增至约1000通。相比疫情暴发前的日均550通，更多人拨打995，加大医疗系统的压力。

文告说，在1月和2月首两周，分别有约1700通和2500通电话来自冠病患者，但当中约45%送院后只需接受日间治疗，无需住院。

当局提醒，995电话专为有生命危险和情况情急的民众提供送院服务，如胸痛、呼吸困难、意识不清等状况，一般情况下不应随意拨打。

若995来电持续攀升，救护车的调度可能被延迟，无法帮助到真正有紧急需要的公众。

此外，在2月的首两周，公共医院紧急部门的求诊病患明显上升，每天平均约3100人，比1月增加15%，造成排队和等待时间变长。

其中，多达八成病患只需接受日间治疗，不必住院。

分诊与运送确诊者流程简化

卫生部和民防部队已简化冠病确诊者的分诊和运送流程。病情稳定且没有急症状况的患者，若被评估需要进一步医疗观察，将被直接送往冠病治疗设施。这项安排昨天起在淡滨尼职总保健合作社疗养院实行。

有关当局吁请居家康复者、等待送往护理或隔离设施的患者，以及症状轻微者，通过远程医疗服务、初级保健机构或居家康复伙伴等管道求助。