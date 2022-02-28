黄雍曼指出，随着直播行业不断扩张，对从业人员的技能要求越来越细化，除了关键的直播主，也衍生出了数据分析师、内容制作人、市场营销人员等。

“现在很多人都向往直播行业，但这个领域如同其他工作，面对的挑战一点都不少。”

从大学三年级实习，再到大学毕业后的第一份工作，在直播行业待了近六年的黄雍曼（27岁）坦言，如今不少大学毕业生都想加入直播行业，这种憧憬与期待，很大程度源自行业在过去两年以惊人地速度发展。

黄雍曼目前是直播科技公司BeLive高级客户经理，她指出，随着直播行业不断扩张，对从业人员的技能要求越来越细化，除了关键的直播主，也衍生出了数据分析师、内容制作人、市场营销人员等。

“在直播行业，不是只有直播主一人对着手机屏幕说话而已，背后还有很多人协助。”

十分健谈的黄雍曼说，其实最初是抱着好玩的心态加入直播行业，因为自己当时对于这个新兴行业感到好奇，但没料到这份好奇心会慢慢演变成一种热爱。

她回忆道，一开始工作时什么事物都要涉猎和尝试，例如参与内容策划、市场营销，甚至当起直播主等，内容可谓“包山包海”；当中，最有趣的是自己曾在直播期间，收到观众送出的礼物，“毕竟我不是真正的直播主，这种体验很奇妙”。

回想过去的种种经历，让她印象最深刻的还是当初许多人，尤其是大学同学对她投入直播行业这一举动感到疑惑。

大学时期就读南洋理工大学公共政策与全球事务的黄雍曼说，由于科系原因，不少同学都加入政府部门或智库工作，因此自己另辟道路，在他们眼中或许显得有些突兀、另类。

如今事过境迁，她早看淡这一切，并庆幸能坚持当初所做的决定，不仅仅是因为对目前的工作感到满意，更重要的是，成功向那些不理解的人证明了自己的选择。

“开始时确实懵懵懂懂，不过经过一番探索和努力后，一定会找到适合自己的路。人生何尝不是如此呢？”