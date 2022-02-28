数码时代，印刷业首当其冲

王明宗（70岁）和王毓秀（67岁）两兄妹40年前接过父亲创办的印刷厂Unique Press，兢兢业业地守着祖业40余年。近半个世纪来，印刷厂经历了早期的铅字时代，到上世纪八九十年代引进柯式印刷（或称胶印）技术，直至跨入新世纪迎来数码时代。

就跟我国许许多多的中小型印刷厂一样，王家兄妹见证了铅字被时代所淘汰，胶印技术将印刷业带向巅峰，更亲身体验着在数码时代席卷而来的滚滚浪涛中，印刷业如何首当其冲、被浪头淹没。

王明宗忆述：“印刷最旺的时期是上世纪八九十年代，因为很少人用电脑，当时也还没有数码化，一般都要靠纸张，要读书、看杂志，都要靠印刷。”

王明宗公司印刷的项目有课本、书籍、收据、卡片、点菜单等，种类繁多，订单应接不暇。

忙不过来的时候，同行之间还会相互扶持，互相帮忙，应付印刷订单。“当时订单不少，而印刷厂每天的生产量有限，如果订单太多，或是顾客催得很紧，我们会彻夜赶工，或是找同行朋友帮忙印刷来应付需求。”

然而，随着数码化（Digitalize）、无纸化（Paperless）的到来，印刷业也面对无可逆转的局势。政府机构和银行全面数码化，例常公函、每月结单、信封等的纸本作业全淘汰，印刷业的订单和需求骤降。

2019冠病疫情爆发，更是叫印刷业雪上加霜。尤其2020年4月7日至6月1日期间，新加坡施行56天阻断措施，国人得瞬间适应数码化、无纸化、无接触的生活，数码化的步伐突然加快了，却也更加速了印刷业的衰微。

王毓秀分享这段日子的心情：“2017年开始已感觉生意困难，我和哥哥就每天都这样做，礼拜六、礼拜天也这样做，想着说做做看，爸爸留下来的，尽量看做得起吗。”她叹了口气，无奈说：“哎呀，还是做不起。 ”

王明宗透露：“疫情期间，几个月的订单挂零。 当时都不可以出来，也不可以印，因为工人全部在家里。我们就是靠这些印刷来维持，阻断措施期间不可以生产，差不多整个新加坡都封锁了，都没有生意。”

据我们了解，与王明宗的印刷厂规模相等的还有另外四五十家印刷厂，很多也因为疫情加剧数码化的冲击，更在阻断措施期间无订单、无收入，还得继续负担工厂和机器，有一半商家迫于无奈，忍痛退场。

王明宗说：“因为我们年纪也大了 ，而且这行业已经走下坡了，所以很难再维持下去，我们决定趁工厂租约期满了就结束。但也许还会维持销售窗口 。有顾客需要帮忙，我们就继续，但是会跟其它的印刷厂合作。”

对于眼睁睁看着祖业结束，王明宗难掩淡淡伤感：“开始肯定会有一点伤痛，但还是要接受，要跟着时代走，不舍得的是顾客和员工，因为我们都要分手了。 但是，不舍得，还是得舍得的。”

祖业结束后，王明宗打算回到马来西亚家乡陪陪老母亲。“母亲90多岁了，因为疫情，我们也有两年多没看到妈妈了，也趁这段时间多陪陪她。”

根据新加坡标准、生产力与创新局（SPRING Singapore）提供的数据，本地共有920多家印刷商，大小各异，当中九成属于中小型企业。根据政府的行业归类，印刷业是支援出版和广告等工业。一些常见的印刷品包括：书本、杂志、期刊、报纸、宣传手册、日历、广告、名片等。

与 Unique Press 印刷厂规模类似的印刷厂有四五十家，数码时代到来，再加上两年多的冠病爆发，使印刷业经营者苟延残喘。却也有一些印刷厂趁这次的危机转型，从普通印刷转行做纸盒、纸袋或者是饼盒，着重于目前需求量更高的包装类印刷品，也能争取到更高的价格，希望能让业务重现生机。

王家印刷厂的经历，也正是本地印刷业的缩影，代表着一个时代的转变，与科技推动文字载体的转换。

未来的我们，对印刷技术还留有多少记忆？

我们的下一代，是否还记得“纸张”的温度？