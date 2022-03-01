【活力乐龄系列三之三】持续锻炼保健康 乐龄无病没烦恼

为人祖父的林义发从年轻开始喜欢跑步，至今已68岁仍持续锻炼。他认为跑步能让他维持强健的体魄，让他继续独立而自在地生活，更是他关爱家人的表现，避免家人为他的健康而操心。

多两年就70岁的林义发，看不出已经是三个孙子的祖父。实际上他的体力也令许多年轻人自叹不如。

林义发曾无数次参与海内外超级马拉松：他曾受邀参加美国死亡谷217公里的超级马拉松，在少于43小时内跑过热达55度的沙漠，跑过三个山岭。他也曾四度参加巴西217公里竞跑、不止一次到英国跑过320公里，并曾连续50天、天天跑50公里，跑了总长2500公里，为新加坡庆祝50岁生日。

为竞赛做准备的时候，林义发会拖着轮胎跑步进行阻力和肌力训练。即使是没有竞赛的日子，他也会勤加锻炼，每星期跑步三天，每次10公里到30公里。

林义发受访时透露，他在大学时代为了调剂枯燥的啃书日子而开始跑步。“我发现运动之后，脑筋更清醒、灵活，也能排解压力。大学毕业后30年，我参加为校庆而举办的环岛长跑，发现自己竟然可以一次过跑上168公里，当时觉得很不可思议，也很享受跑步的过程，从此欲罢不能。”

他深深体会到运动的乐趣和好处，虽然有人劝他年纪大了应该停止跑步，但他认为运动是让他少生病的良药，也能延缓或避免患上慢性疾病，提高生活的素质。

“除了让身体多动之外，我也会每天测量身体的健康指数，定期做身体检查，日常饮食会多吃蔬菜水果，少吃油炸食品。”

生活自由自立 避免家人操心

林义发说，保持健康是他关爱家人的方式之一。“我无病无痛，他们就不必为我的健康担心，为照顾我而忙碌，我也能自由、自立地生活。”

他觉得，从年轻就培养起运动的习惯固然最好，但不管是什么年龄，即使是乐龄才开始运动，也不嫌太迟。他的建议是：找一些自己喜欢的活动去做，不管是健行也好，游泳也好，然后持之以恒。“最重要是从运动中得到乐趣，也聆听身体发出的讯号，循序渐进。”

虽然多次接受令人惊叹的超级挑战，林义发也懂得劳逸结合，避免身体过度疲劳和受伤。

他说：“我的原则是不能受伤，一定要注意身体的状况，必要时就休息，不要勉强自己。”他曾在比赛时拉伤腿，当时宁可放弃，也不愿造成更严重的后果。

他认为：“不管是几岁，我们都应该让运动成为生活的一部分，就好像每天都需要刷牙、吃饭和睡觉一样。因为保持身心健康，会带来无价的回报和好处。”

接受特约工作 发挥职业专长

正因有健康的身心，林义发才能在退休后继续工作。曾是节目编导的他，前年以特约形式继续参与《焦点》国内外时事节目的策划和摄制，继续为工作效力。

“工作让我能活动脑筋，促进思考能力和反应。”林义发说。“我在这行有39年的工作经验，建立了许多的人脉，能继续利用专长和经验在职场发挥作用。反之，如果我体弱多病，要工作可能也心有余而力不足。”

照顾身心健康 持续贡献社会

林义发曾多次参与马拉松竞跑，为慈善筹款。（图／St Luke's Hospital提供）

保持身心健康不仅提高生活素质，更能为社区、国家做出贡献。

林义发曾参与无数次的马拉松竞跑，至今已为不同慈善机构筹得超过200万元的善款，受惠的组织和机构包括医疗基金、临终护理中心。

2020年底，纵然疫情爆发，林义发依然为慈善机构在13天内跑了超过800公里筹款。他的挑战也激励许多公众做出贡献。

他表示：“可以进行自己喜欢的运动，又可以通过挑战来吸引更多人一起贡献慈善，我觉得一举两得，因此有团体和组织找我合作，我都乐于合作。”

“跑步还能让我以这种形式为社会做出贡献，这样的生命更有价值、更有意义。”

幸福老龄化新计划 鼓励关爱、贡献、联系

幸福老龄化行动计划是人口老龄化课题部长级委员会在2015年推出的计划，以协助国人更活跃地迈入老年。

2017年，委员会也推出“活力乐龄SG”运动，以推行行动计划，并鼓励活跃乐龄。

为确保能继续满足当前和未来年长者的需求，协助他们迎接挑战、掌握新机会，幸福老龄化行动计划更新版将注重三大要点：

关爱：通过预防性保健和活跃乐龄活动，协助年长人士采取主动，保持身心健康，提高生活素质。 贡献：鼓励年长人士学习、就业或参与志愿工作，鼓励他们继续利用他们的专长和经验，主动做出贡献，保有坚韧性。 联系：通过数码平台、具有“甘榜精神”的跨代支持网络，和具包容性的设施，确保乐龄人士和家人与社区紧密联系。

想知道如何成为心境年轻、身心健康的乐龄，请浏览活跃乐龄网站：www.ifeelyoung.sg

【本文由活力乐龄SG呈献】