针对调高消费税 执政党议员积极回应反对党议员不同意

朝野议员对调高消费税的宣布，持两极化意见。执政党议员感谢政府分阶段调高消费税，认为这能减少对中低收入家庭的冲击；反对党则坚决不同意这项政策，并以此反对新财政年预算案。

国会昨天（2月28日）对新财年政府财政政策展开辩论。率先参与的反对党领袖、工人党秘书长毕丹星说，工人党支持预算案对打造更公平、可持续发展、更包容社会的呼吁，但反对消费税上调。

财政部长黄循财2月18日在财政预算案声明中，宣布将调高消费税的计划推迟到明年，并分两次进行，明年1月1日调高至8％，2024年1月1日再上调至9％。

工人党认为，政府可通过其他途径扩大收入，包括通过其他税收或调整储备金框架，无须上调消费税。

毕丹星说，这些选项不如人民行动党形容的那样，是抢掠储备金。“工人党支持谨慎理财的治理原则，但我们也相信审慎推行累进税收措施，能为新加坡取得更广泛的社会目标。”

他也说：“就如我们不应杀了下金蛋的鹅，我们让这只鹅长得更丰腴的同时，不应以人民的福祉为代价。”

新加坡前进党也基于同样原因反对预算案。前进党非选区议员梁文辉说，新加坡的财政状况非常稳固，没有必要调高消费税。他建议通过对每份就业准证征税1200元，及更大幅削减政府部门开支开源节流。

执政党议员则以积极立场回应上调消费税。政府国会财政及贸工委员会主席、武吉班让区议员连荣华说，分阶段上调消费税，加上定心与援助配套，加强我国税收结构的整体累进性质，配套可为大部分家庭抵消至少五年的额外消费税支出，为低收入家庭抵消约10年。

针对反对党要求政府更详细说明上调消费税给中等收入群体带来的影响，财政部长黄循财说，他会在总结辩论时做出全面回应。

颜金勇：会多管齐下助民众应对通胀

贸工部长颜金勇是昨天唯一参与辩论的内阁部长。他回应民众对通货膨胀的关切时说，政府理解商家和家庭面对的压力，并会多管齐下提供援助。

政府将与业界合作，保持新加坡经济的竞争力，以维持工资实际增长。颜金勇说，虽面对通胀考验，全职居民去年的收入中位数仍取得约1%的实际增长，收入最低第20个百分位居民的实际收入则增长多达4.4％。

货币政策上，新加坡金融管理局今年1月底宣布让新元升值。这将减缓外部成本压力的冲击。

政府也与多个利益相关方共同应对通胀压力、电力价格波动及人力成本上涨等挑战，既为企业推出小商家复苏津贴（Small Business Recovery Grant）、延长贷款与融资计划、加强技能创前程企业补助等，也以家庭援助配套、乐龄补贴计划、就业入息补助计划、公共交通补助券，以及消费税补助券等来帮助家庭。

颜金勇说，政府将密切留意通胀走势，若有必要会毫不犹豫提供更多援助。

国会今天继续辩论新财年政府财政政策。