本地新增1万3544起病例 目前1649病患住院

截至昨天中午，本地有1649名冠病病患住院，比前天多了96人。重症病患增至270人，其中221人需要输氧，49人在加护病房治疗。

昨天本地再通报12人因冠病并发症逝世，是过去一周第四次达双位数，死亡病例累计1019人。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，昨天新增1万3544起确诊病例，比前天少了684起，并连续五天低于2万起。

有1973起病例通过核酸检测（PCR）确诊，其中1907起是本土病例，66起从境外输入。

通过抗原快速检测（ART）确诊的病例有1万1571起，包括1­万1543起本土病例和28起输入病例。这些病患经医生评估为低风险，症状也较轻。

新增本土病例中占比最多的是20岁至39岁的病患，有4517人。11岁及以下的儿童病患共1715人，60岁及以上的年长病患则有2666人。

住进加护病房的49名病患中，38人超过60岁，10人介于40岁至59岁，另有一人介于20岁至39岁。过去一天有1万8884人出院或完成隔离。

每周社区病例增长率降至1.09

每周社区病例增长率连续一周回落，从前天的1.14降至昨天的1.09。

截至前天，全国人口中91％已完成基本疫苗接种程序，68％已注射追加剂。随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的36万6582起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状。0.2％需要输氧，0.04％在加护病房，0.04％病逝。

未完成疫苗接种者染疫后病重和病逝的风险仍然较高。过去七天，每10万人中有1.89须在加护病房接受治疗，0.51过世。已完成接种者当中，则是每10万人有0.74住进加护病房，0.12病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计72万4424起。