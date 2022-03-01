66亿元援助配套定心议员纷点赞支持

不少议员呼吁政府为中等收入员工，以及能工作的退休及特需者提供就业支援，以便在过渡性援助结束后，能更好地应付生活费上涨。

国会议员支持政府通过总值逾66亿元的定心与援助配套，给予低收入家庭更多支援，同时也帮助更多中等收入家庭舒缓消费税上调的冲击。

与此同时，不少议员也呼吁政府为中等收入员工，以及拥有就业能力的退休及特需者提供更多就业支援，协助他们在过渡性援助结束后，更好地应付生活费上涨。

议员陈舜娘（东海岸集选区）昨天在国会参与新财年政府财政政策辩论时指出，政府推出定心与援助配套为较低收入家庭更多支援，也有意照顾更多中等收入家庭。这反映在配套的组成项目，包括给每个成年人的现金补助、消费税补助券—现金补助（乐龄花红）、额外的消费税补助券—水电费回扣、给每名孩童与青少年及年长者的保健储蓄填补，以及帮家庭应付日常生活开销的社理会邻里购物券。

对于配套的现金补助是以个人可估收入和所拥有房产而定，而不是住房年值，陈舜娘表示欢迎。

她说，住房年值固然可反映一个人的经济能力，但不表示每个住在高年值房产的人必定富有，有的只是与亲戚同住，有些是住在年值介于2万1000元至3万元的私宅，但须照顾家中老小的“夹心层”。

对于定心与援助配套提供的额外消费税补助券—水电费回扣，锺奇雄（碧山—大巴窑集选区）建议政府考虑按家庭人均收入，而不是按组屋大小提供回扣，他认为以这个方式发放回扣会显得更公平。

另一方面，安迪（碧山—大巴窑集选区）呼吁政府给予中等收入员工更多支援。他指出，人力部数据显示，过去五年，本地全职就业居民的实质月入中位数的增长率有放缓趋势。

安迪提供的建议包括调高所有医疗人员及成人教育工作者等前线人员的薪金，以肯定他们的抗疫贡献，以及根据纳税人当前而非前一年的收入计算个人所得税，让中等及中高收入国人更好地支配手头的现金。

助有就业能力特需者 配对微型工作

由于疫情期间打零工者有所增加，他建议人力部改善现有供自雇者参考的聘用合约范本，协助他们与雇主拟定更规范化的合约，更好地保障他们的权益。

数名议员也建议政府为年长者和特需者提供更多微型工作的机会，协助他们补充家庭收入，应付生活费高涨。

傅丽珊（三巴旺集选区）指出，定心与援助配套固然有助退休者抵消明年起消费税逐步上调的影响，但他们储蓄有限，担心过渡援助结束后，生活负担会加重，而有特需者的家庭也没有额外援助。她希望政府通过支持更多社会企业，为有就业能力的退休及特需者配对微型工作。

另一方面，针对政府在财政预算案中宣布，为鼓励兼职工和临时工转而从事常规全职工作，将就业入息补助计划的最低合格月入设在500元，陈舜娘发言时呼吁政府重新检讨设立这个条件的必要。

她指出，不少年长低薪员工以及看护者更喜欢兼职工作的灵活性，设立最低合格月入可能会导致他们无法符合条件，加入就业入息补助计划。