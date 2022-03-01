诉夫长期偷腥大闹“小三”家被控 发妻逃牢灾

疑丈夫外遇，正宫到“小三”家喷漆、用车钥匙刮木门，还贴大字报叫“狐狸精去死”而被控，庭上揭露丈夫长期出轨成了压死骆驼的最后一根稻草，法官法外开恩，判妇女罚款1万零800元，逃过牢狱之灾。

被告是53岁的徐文英（译音），案发时是一名家庭主妇。受害人是一名47岁妇女，她当时住在三巴旺路一带的私人公寓单位内。

被告面对三项控状，包括擅闯、恶作剧和骚扰。控方以其中两项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

案情显示，去年1月25日中午12时30分左右，受害人与25岁儿子为处理事宜离开住家。

怎料，他们于下午5时回家时，竟发现大门和鞋子被喷上白漆，木门不但出现刮痕，门上还贴着大字报写着：“狐狸精勾引别人老公去死吧”。

受害人的儿子见状后，立即报警。

被告承认，她怀疑受害人与丈夫有一腿，才会聘请私家侦探进行调查，进而找到了受害人的住家地址。

被告日前已认罪，昨午（2月28日）在律师和女儿的陪同下出庭。

法官下判时表示，被告1994年来新后，过去27年都奉公守法，这次是初犯，被控后也给予全额赔偿。

但由于卫生心理学院医生指被告的精神状态和犯罪行为并无关联，因此不适合接受强制性治疗。

不过，医生认为被告患有适应障碍症，也提及被告持续面对丈夫长久以来的出轨和背叛。

有鉴于此，法官强调，被告做法虽不可取，但考虑到当时的情况，不需判她坐牢，给予高额罚款应该能够起阻遏作用。

完整报道，请翻阅2022年3月1日的《新明日报》。