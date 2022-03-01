世界梦号停运 一行10亲友恐损失6000元

星梦邮轮宣布明天（3月2日）起停止“世界梦号”的运营，本月即将启航的旅客原计划与亲友出游，一行10人恐损失6000多元。

星梦邮轮在今年1月27日向百慕达法院申请委任云顶香港的联合临时清盘人为星梦邮轮联合临时清盘人。上个月4日晚上，星梦邮轮回复《新明日报》时说，云顶香港有限公司将会继续星梦邮轮旗下船队在区内的运营，包括目前仍在我国运营的世界梦号（World Dream）。

不过，星梦邮轮却在昨晚（2月28日）发声明说，尽管持续努力寻求和引入外部资金，由于在冠病疫情影响的恶劣环境下缺少可持续的经营收入，以及巨大的债权人压力对运营构成威胁，使集团的流动性进一步恶化。公司因此宣布，从明天（3月2日）起，在完成目前航程后停止运营“世界梦号”游轮。

星梦邮轮昨晚突如其来的宣布确实让人猝不及防，打乱了不少即将在3月2日后启航的乘客的游轮计划。

其中一人是陈先生（40岁，执行员），他已安排带着母亲和朋友一起乘游轮度假四天三夜，他们一行共10人原定在本月20日（星期天）出行，但如今一切成为泡影。

“我们10人预计损失6000多元。虽然那时1月传出公司申请清盘，但我看2月还继续航行，所以抱着公司应该会继续运营的认知。毕竟不运营的话，应该会更加无法偿还债务，而至少本地的游轮市场还是算做得不错，蛮蓬勃的，所以一直没有选择取消。”

他也说，考虑到如果当时取消航程的话，会损失30%的已付金额，因此昨晚得知停运消息后，深感失望。

完整报道，请翻阅2022年3月1日的《新明日报》。