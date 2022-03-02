职场工作逾30年　坚持不断学习

如果你已是一名属下有1600名员工的总裁，你还会去上课进修，考取该行业的专业资格证书吗？

职位越高 要学更多

对许多人来说，已经位居如此高职，有没有证书已经不重要。但对57岁的邱继忠而言，职位越高，要学的反而越多。他在从事物业管理超过20年后，近年仍决定考取由国际设施管理协会（IFMA）颁发的合格设施经理（Certified Facility Manager，简称CFM）及设施管理专业人员（Facility Management Professional，简称FMP）证书。

除了在事业上不断提升自己，他也对栽培物业管理人员及提携后辈充满热忱。他所展现终身学习的精神，为他赢得了2021年技能创前程专才奖（SkillsFuture Fellowships）。

现任怡安产业（EM Services) 总裁的邱继忠表示，自己必须了解员工的工作范围，展现拥有相关的专业知识，才能得到员工的尊重。

“总裁的工作是监管公司各个方面，包括运营、人事、财务、市场策划等等。每个方面都有各自独特的专业知识需要学习，所以要更好地了解业务、了解员工，我就必须去涉猎这些知识。”

其实，邱继忠自踏入社会工作以来，就已知道在职学习和终身学习的重要性。

毕业自新西兰坎特伯雷大学工程系的他，曾一边担任土木工程师，一边修读工商管理硕士学位。他在修读的过程中发现自己对商界的兴趣，决定离开乏味的工程师工作，投身产业及物业管理行业。

初期的职业生涯中，他为一家物业管理公司工作了10年。在那里，他先是担任商业策略部副总监，为公司发掘其他有潜力的公司。后来，他向公司建议设立电脑管理系统，并受委为这项计划的执行人，开发了一个新的部门。接着，他转调到市场策划部，替公司发掘还未被开发的领域。就在业务逐渐稳定下来时，他被调到了工程部。

“在那里工作期间，只要公司有新任务，我都会主动要求参与。正是这样，我得以转换多个部门，深入学习各个部门的专业知识，应付不同需求的客户，处理人事和棘手的情况。

因此，我们不一定要换公司，才能换工作。这10年对我来说，像是上了一堂非常有用的管理培训课。”

鼓励他人提升技能

2014年，邱继忠加入怡安产业担任总裁。怡安产业是新加坡最具规模的房地产和物业管理公司之一，目前为新加坡17个市镇理事会当中的10个提供服务。

刚加入时，他发现有些已经做了20多年的同事，工作范围十年如一日，便问同事是否觉得乏味；他鼓励同事为自己的未来打算，通过进修来发掘自己其他方面的才华。

他就为公司定下一句座右铭——“莫看当下，且望明朝“，用来鼓励员工提升自己。

由于物业管理所涵盖的范围很广，且具高度技术性，邱继忠认为有系统地给予员工培训非常重要，但市场上并没有专门培训物业管理人员的学院。因此，他在2018年设立怡安学院，将各种专业知识整理成一套系统性的课程，例如市镇管理培训课、工作场所安全与卫生课等。他也亲自参与这些课程的内容编写。

“物业管理旗下每个领域的工作，都需具备高度专业的知识才能胜任，例如电梯维修。这些知识往往是边做边学，积累而来的；若工作时缺乏系统化的指导，不但浪费很多时间，而且很可能学得不够全面。一旦培训过程变得系统化，先上课再实习，就能事半功倍。”

目前，怡安学院只为自家员工提供培训，不久的将来计划开放给其他同业人士参加。

担任培训师 积极分享

邱继忠认为有系统地给予员工培训非常重要，而在2018年设立怡安学院，将各种专业知识整理成一套系统性的课程。（图／新报业媒体）

除了在自家学院讲课，邱继忠偶尔也受邀向其他业内人士、高等学府学生等分享经验。去年，他为远在上海的50名学生进行了一场华语线上直播教学。今年，他也将为新跃社科大学产业管理系的学生讲课。

此外，他自2014年起即担任新加坡国际设施管理协会（SIFMA）的会长。协会成立的宗旨是促进设施管理业朝向科技化发展，以成为备受认可的专业领域。该协会的其中一项任务是帮助本地设施管理业界人士取得相关的专业认证，在去年12月推出合格设施管理专业认证 （Certified Facilities Management Expert，简称CFME）。

邱继忠本身在考取认证后，进一步进修成为FMP的合格培训师，并将在今年内取得CFM培训师资格。

他说：“随着亚洲区物业管理发展的腾飞及日渐专业化，有更多人想要考取认证资格。我担任SIFMA会长，完全是个人兴趣，也是因为觉得自己有义务为这个行业栽培更多专业人员。“

此外，邱继忠还与新加坡劳动力发展局（WSG）合作，在专业人士转业计划（Professional Conversion Programme，简称PCP）下设立了首个电梯技术人员的转业课程。该计划帮助中途转业者受训成为合格的电梯及自动扶梯技师。至今，他们已成功培训了34名技术人员及10名电梯专业人员，为这个人手短缺的行业注入更多力量。

善用时间 终身学习

在2018年，邱继忠联同武吉班让前议员及西北区前市长张俰宾博士出版了一本书——《新加坡市镇管理——专业实务分享》，与更多人分享自己多年所学。（图／新报业媒体）

邱继忠觉得，自己的学习历程有点像电影《阿甘正传》里的一句台词：“人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一块是什么味道”。他的领悟是，无论遇到什么挑战都要好好把握，因为同样的机会很可能只出现一次。

踏入社会工作以来，他有幸获得很多机会，而每当机会出现时，他会尽可能让自己提升技能去满足机会的要求，不白白浪费。

“所以我常告诉后辈，不要只是寻找适合你技能的机会，而是要通过机会，把你的技能发挥到最大限度。”

邱继忠乐于当同事或后辈的导师。他说，培训和督导看似是在付出，其实自己收获的反而更多。这是因为在教导别人前，自己必须先查找资料以做充足准备，无形中就学到了不少。他笑说，教导别人其实是自我学习的最好方法。

值得一提的是，邱继忠也在2018年联同武吉班让前议员及西北区前市长张俰宾博士出版了一本书——《新加坡市镇管理——专业实务分享》，与更多人分享自己多年所学。

要做到终身学习，邱继忠坦言，有时感觉时间真的很不够用。因此，他严以律己，把时间用在最重要的事情上，且确保自己维持高效率。他也坚持每天运动如跑步、游泳、骑脚车等，来保持身体健康，头脑清晰。

对于获奖，邱继忠感到荣幸，也更坚定自己对于终身学习，并帮助别人学习的想法。接下来，他将继续着重在数码转型及可持续性方面的学习。

“有句话说：‘学习一旦停止，生活就会停止’。无论是对事业还是人生，学习是天性使然，因为人们都有好奇心，想更认识自己所处的世界。认识得更多，自己的内心就更富裕强大。”

邱继忠坚持每天运动如跑步、游泳、骑脚车等，来保持身体健康，头脑清晰。（图／新报业媒体）

2022年度技能创前程专才奖 现已接受提名

技能创前程专才奖是我国技能提升方面最具荣誉的个人奖项。得奖者将能获得1万元奖金，作为培训资助。历届得奖者来自行各业，包括公共卫生、社会服务、教育、创意设计和美食界等。

任何在所属领域拥有至少10年工作经验，符合以下条件的新加坡人都能提出申请或被提名：

拥有高度专业的技术知识，获得业内和雇主的认同和推荐。

展现终身学习、精益求精的精神，对提升自己知识和技能方面已制定好具体计划。

散播终身学习的种子，积极鼓励和帮助其他人提升技能，例如参与引导及教育活动。

欲知详情，可上网查询。

【本文由精深技能发展局呈献】