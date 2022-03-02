陈诗龙：公平税制不能只对最高收入群征收重税 征更高“富人税”势必冲击中等收入者

新财年政府财政政策辩论昨天进入第二天，人力部长陈诗龙发言时说，工人党主张小部分富人承担更多税负，认为这样做就不用调高消费税。这听起来非常简单又具吸引力，但这是行不通的。

我国税制要维持公平，就不能只对最高收入群体征收苛税。维持消费税不变所造成的35亿税收落差，如果通过调高个人所得税和房地产税来弥补，必定连带冲击中等收入群体。

新财年政府财政政策辩论昨天（3月1日）进入第二天，人力部长陈诗龙发言时说，工人党主张小部分富人承担更多税负，认为这样做就不用调高消费税。这听起来非常简单又具吸引力，但这是行不通的。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星反驳，指陈诗龙对工人党替代方案的理解不正确，但他会保留至财政部长黄循财今天在国会总结辩论时再说明。

陈诗龙说，由富人挑更重的担子，是政府的征税方式，而公平的税收负担和具惩罚性的税负之间有很大区别。

工人党提出的税务选项包括进一步增加个人所得税和房地产税。陈诗龙说：“如果我们这么做，将不得不更大幅度地调高所得税和房地产税率。我们必须让更多的人，包括中等收入者，付更多税。”

这是因为政府不可能只对社会最顶层的1%或5%，征收极具惩罚性税款，因此中等和中高收入者的所得税也得一起整体上调。这将包括那些从我国教育制度和社会流动中受益、勤勤恳恳地改善了自身境遇的人。

要弥补税收落差，政府也同时得更大范围地征收更高的房地产税。陈诗龙说，这意味着不仅有地住宅和高档公寓的税务将显著增加，所有公寓，甚至包括执行共管公寓和较大型组屋，也可能受冲击。

“如果我们采取工人党的做法，我们将不得不增加中等阶层的税负，我认为这肯定会瓦解和破坏我们的社会契约和社会信任，新加坡将无法继续团结。”

工人党盛港集选区议员林志蔚在陈诗龙发言后澄清，工人党提出财富税只针对高收入、高净值群体，而且工人党估计这只能产生额外12亿元税收，因此主张配合其他税务来获取我国所需的收入。

黄循财在今年的预算案声明中也宣布了横跨数年的外籍劳动力政策调整，包括调高就业准证和S准证收入门槛，以及下调建筑和加工业客工比率顶限。

企业担忧调整外籍员工措施 陈诗龙：斟酌落实最佳时机

此举引起许多企业对成本上涨的关注，尤其是聘用本地逾七成劳动力的中小企业。陈诗龙昨天向中小企业保证政府理解它们的担忧，并已斟酌落实上述调整的时机。

陈诗龙说，外企同样在静观其变，有外国刊物甚至臆测新加坡不再那么欢迎外来人才。“我们肯定不能让这类误解生根滋长，因为这会对我们构成极大伤害。”

他强调，本地人和外籍劳动力相辅相成，新宣布的调整旨在确保新加坡继续对外国人保持开放，让本地企业得以组建集合本地和外国员工的最佳团队，在国际舞台上竞争。

陈诗龙说，政府意识到让外国人在本地社群中工作和生活，可能令一些人不安。“我保证我们会谨慎应对不时可能发生的社会摩擦，也会防备反外国人和排外情绪。新加坡向来是个多元文化社会，我们打算维持这个现状。”

这些年来，本地雇员的工资随着经济发展和技能深化而提高。陈诗龙说，这意味着就业准证和S准证持有者的素质也得跟着提升，这也是再次调高收入门槛的原因。

九名工运议员昨天也参与辩论，就加强建设劳动队伍中的新加坡人核心、提升技能改善雇员薪资，以及帮助人民应付生活费等课题发表看法。

黄循财今天将总结新财年政府财政政策辩论。