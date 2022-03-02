我国驻联合国代表：新加坡会投支持票 吁各国齐捍卫和平

新加坡在联合国会议上，强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰的行为严重违反国际法，且无视对主权的尊重。我国呼吁各国，尤其是小国，齐力捍卫和平与联合国宪章的原则。

新加坡常驻联合国代表柏罕加福（Burhan Gafoor）前天代表我国在联合国紧急特别会议上发表声明。他指出，新加坡一向尊重各国主权、独立和领土完整性，支持维护联合国宪章。

联合国宪章禁止对另一个主权国使用武力及侵略举动。俄罗斯无端侵略乌克兰，是明显且严重地违反国际法和联合国宪章的基本规范。若世界按“强权即公理”运作，强者任意妄为，这将危及小国的安全与生存。

柏罕加福说：“我们不能接受一个国家毫无理由地侵略另一个国家，辩说对方的独立是‘历史错误和疯狂决定’所致，我们不能接受这样的论述，这与包括新加坡在内的许多国家的合法性和领土完整性获得国际认可是背道而行的。这也是为何新加坡强烈谴责，在任何情况下无端侵略主权国的行为。”

他也代表我国对乌克兰战事造成的死伤深表哀痛和遗憾，呼吁各方让人道援助能安全无阻地运送到乌克兰和有需要者。

是维护国际法不是选边站

联合国秘书长已表明俄罗斯的侵略违反联合国宪章的原则，柏罕加福强调我国赞同这个立场，并支持秘书长的呼吁，要求俄罗斯停战，依据联合国宪章和国际法，和平解决问题。

他说，新加坡会毫不犹豫地为决议草案投支持票，维护国际法和联合国宪章的原则，并呼吁各成员国支持。“决议草案不关乎选边站，而是维护国际法和联合国宪章的原则。所有国家，尤其是小国，应发出我们要齐力维护和平，捍卫联合国宪章原则和国际法的强烈信号。”

联合国安理会前天召开特别会议，目的是召集联合国193个成员国，就乌克兰冲突和俄罗斯“违反联合国宪章”表明立场，并正式谴责这场战争。会议料持续到今天。