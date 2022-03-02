康福德高10年来首次调高车资 德士司机收入虽增恐难应付高涨油价

受访的八名康福德高德士司机中，只有一人觉得需求减少，其余受访者都认为载客量并没有受车资上调影响，他们的收入也因此略微增长8％到10％。不过，油价在俄乌冲突的笼罩下持续攀升，令许多德士司机深感担忧。

康福德高昨天（3月1日）开始调高德士车资，多数受访司机反映收入略增，不过仍担心无法抵消节节攀升的油价开销。

本地德士业龙头老大康福德高经营约9000辆德士，昨天是10年以来首次上调车资，自清晨6时生效。

《联合早报》记者在实龙岗NEX购物中心前的德士站观察到，虽然一度出现多达八辆德士等客的车龙，但绝大部分司机在15分钟内就载到顾客，也有一些德士接到电召订单后离开队伍。

受访的八名康福德高德士司机中，只有一人觉得需求减少，其余受访者都认为载客量并没有受车资上调影响，他们的收入也因此略微增长8％到10％。

驾驶康福德士14年的林广平（53岁）说，昨天早上的三小时内他接载六名乘客，与往常的星期二差不多。“做这一行很多时候看运气，昨天我载了不少赶着上班的人，有些人也觉得乘搭德士比搭公共交通人挤人安全，所以照样搭德士。”

德士司机郭景发（40岁）说，工作日上午6时至9时繁忙时段的需求量固定，每小时平均会接载两个客人，昨天也一样。“车资上调对白天驾驶的司机较有利，尤其是在需求高、多数乘客选择计程表收费的时候，这能让车费更合理。”

他也指出，对夜班司机来说，车资上调将进一步削弱德士的吸引力。“傍晚6时后有至少25％的附加费，乘客原本就嫌车费高。”

另外，油价在俄乌冲突的笼罩下持续攀升，令许多德士司机深感担忧。

其他德士公司受波及 部分司机：路边截车者减少

驾驶现代Ioniq混合动力德士的蔡蝾辉（41岁）说，油价从去年的每公升1.60元起到如今的1.96元，已攀到新高。“车资上调能帮忙承担一部分的开销，尤其过去几年我的收入没有增加。”

康福德高德士起程车资一律上涨2角，车程距离收费和等候费则是普通德士上调2分，豪华德士上调3分。

部分来自其他公司的德士司机表示，受到康福德高涨价的影响，在路边截德士的人减少了。

驾驶百胜（Prime）德士的苏皮亚（Suppiah Jeyabal，71岁）说，昨天一天的需求都很慢，上午7时到9时的收入更是前天的三分之一。

苏皮亚驾驶德士20多年，不使用任何电召平台。“我担心百胜的车资起价后，生意会更糟糕。”

乘客林苏珊（63岁，活动策划人员）认为，德士计程表收费比私召车的费用高，因此倾向于使用Grab或Gojek两个私召车平台，只有在车程短时才考虑德士。“我能理解车资为何上调，但这会让我更排斥乘坐德士。”