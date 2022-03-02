含违禁成分 两种保健品被令下架

保健品和减肥产品被发现含有类固醇及违禁成分，消费者服用后出现头痛、失眠等副作用，卫生科学局下令商家停售，并劝请公众停止服用两种产品，及时求医。

卫生科学局昨天发文告指出，这两种产品名是“Traditional Herbs Preparation XPE”和“FS++ Slimming Supplements By JPJ Slim”。

一名六旬妇女为缓解关节疼痛，服用“Traditional Herbs Preparation XPE”超过九个月，起初她的关节疼痛迅速缓解，但当她减少剂量或停药时，关节疼痛加剧，这让医生怀疑产品含有未经申报的类固醇或止痛成分。当局检测后发现，该产品含有六种药用成分，其中包含类固醇，长期服用可导致血糖升高，甚至患上糖尿病或库欣综合征（Cushing's syndrome）等。

据悉该产品是妇女的好友从马来西亚购买，产品标签上列明产品内含有多种天然草药成分，以保健为卖点。

卫生科学局也接到一名消费者针对减肥产品“FS++ Slimming Supplements By JPJ Slim”的举报，对方服用后，出现失眠、头痛、迷糊等症状。消费者在本地社交平台买到这个减肥产品，平台上还有其他买家肯定这个产品快速减肥功效的评语。产品装在一个瓶子内，包装上仅注明“60个胶囊”“泰国制造”和网站链接等字样。

经检测，该产品含有西布曲明（Sibutramine），此药物会提高患心脏病和中风的风险，已在2010年在本地列为禁药。长期服用还会造成心脏问题及中枢神经系统紊乱，可能出现幻觉或精神错乱。

当局过后也发现同一卖家将这产品放到其他社交平台出售，因此立刻与平台管理联系，从售卖列表移除。目前针对该卖家的调查仍在进行中。

文告指出，服用两种产品的消费者应尽快就医，特别是服用前者的人，因该产品含有类固醇成分，突然停用可能会导致疲劳、低血压等脱瘾症状。

文告提醒公众谨慎对待来历不明的保健品，对于宣传夸张、见效快的保健品更要提高警惕。

当局令两种产品的卖主和供应商立刻停售。卫生科学局发言人指出，当局将对任何销售及供应类似产品的业者采取严厉的执法行动。卖主和供应商可面控，一旦罪成，可被判监禁两年或罚款1万元，或两者兼施。