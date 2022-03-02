对于离开很多人羡慕的金融业，转投物流业，他表示没有遗憾。邢真玮说，物流业更注重动手实践，是他更想从事的工作。

邢真玮（35岁）三年多前决定离开金融业，转投另外一个领域。当时，他对数据分析和物流这两个行业特别感兴趣，因为这两者都是正在实现增长的行业，而且都能够让他接触科技、数码化和自动化。“我觉得这很令人兴奋。”

他最终选择了物流业，加入新科物流成为业务发展部门的副经理。邢真玮说，物流业更注重动手实践，是他更想从事的工作。

邢真玮毕业自新加坡理工学院，是机械工程系毕业生，他后来加入一家证券公司当高级交易员，并在那里工作的四年内考取了伦敦大学的会计和金融学士学位。不过，他最后还是决定寻找更有机会“动手”的工作。

为了更好地从金融业转换至物流业的跑道，邢真玮参加了劳动力发展局的物流业专业人士转业计划。一系列培训课程，帮助他了解数据和统计分析、物流解决方案设计思维和策略规划等知识，奠定了新职业跑道上坚实的基础，也为他构建了物流业的全局观。

邢真玮也指出，让他获益最多的，是课程给他们安排的导师。“在转行期间，这些导师为我提供了所需的支持和指点，让我从他们丰富的经验中学习。这在学习曲线最陡峭的初期阶段更为显著。”

对于离开很多人羡慕的金融业，转投物流业，他表示没有遗憾。“一开始很有挑战，但我很高兴自己勇敢地踏出尝试新事物的第一步，接触更多元化的事务，开拓更广阔的视野。”