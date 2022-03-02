女佣打轮椅汉 公众喝阻报警

轮椅老汉当众被打，有居民看不过眼，拍下视频和报警捉女佣。

这起事件发生在星期一（2月28日）下午约2时半，地点是史达拉摩道（Strathmore Avenue）第53座组屋楼下。

目睹上述一幕的杨女士（33岁，家庭主妇）受访时忆述，她和孩子回家途经那里，孩子发现松鼠，要她拿手机拍下，她停下脚步，结果看见不远的角落处，有女佣正不断用手打一名坐在轮椅上老人的头部。

“整个过程约两分钟，女佣一直拍老汉的头部，后来老汉举手抵挡，还推搡起来，当时我赶紧拍下视频为证，后来看不下去，便带着孩子上前呵斥女佣。”

她趋前时发现老汉没戴口罩，女佣看到她后，便为老汉戴上口罩，随后匆匆转身推着老汉离开。

杨女士担心老汉情况，便跟随两人来到女皇镇杜生坊（Dawson Place）。杨女士也在这里与丈夫会合。

“丈夫事后拿着视频问老汉是否被打，女佣见状急忙出声制止，还说她只是玩玩而已，说完便想推着老人离开。”

他们见状决定报警，也联系了老汉的儿子。“女佣见我们不让她走，便开始恳求我们让她离开。若她真的问心无愧，为何要匆忙离开？”

警方受询时证实接获上诉投报，并指一名36岁女子目前正在协助警方调查一起蓄意伤人案。

完整报道，请翻阅2022年3月2日的《新明日报》。