应对网络威胁 我国设第四军种——国防数码防卫与情报军部队

新加坡武装部队计划在海陆空三军之外增设第四军种，加强武装部队应对网络领域威胁的能力。

国防部长黄永宏医生昨天（3月2日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时说，有了新增设的国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称DIS），武装部队作为一支更扩充、相互连接和整合的部队，能更好地进行训练和战斗，既能应对目前的一系列威胁，也能应付数码领域未来的挑战。

新部队将由武装部队各个指挥、控制、通讯、电脑及情报单位（Command, Control, Communications, Computers and Intelligence，简称C4I）整合而成。根据国防部提供的资料，部队将为新加坡武装部队提供准确、相关、及时的预警和行动情报，及提升武装部队的指挥、控制、通讯及电脑连接性。

部队也通过保护武装部队网络和系统，以及加强服役人员在行动中的韧性，做好武装部队的数码和心理防卫。

黄永宏说，设立海陆空三军之外的“第四军”，将为武装部队打造专属的数码部队，有效应付来自外部环境日益增多、更有组织、更复杂的数码威胁。

本地情报单位虽还没有侦测到有组织地、意图颠覆新加坡的混合型袭击计划，但黄永宏说，应趁早做准备，而武装部队“最明确的回应就是设立第四支部队”。

“我们不只需要情报军，而是专属的数码部队。国防网络署正在组建这样的单位，但它不足以应付武装部队日益增多的需求。用个形象的说法，如果这支数码单位现在只是营级，我们需要的会是几个旅，甚至是师级的部队。”

黄永宏说，国防数码防卫与情报军部队的运作方式不会，也不能像海陆空三军一样，将实体领域的运作照搬到数码领域。数码领域讲求不同的技能和思维。新部队征召的士兵、所进行的训练，以及部队的组织结构都将不同。

新加坡并非首支在三军之外另设数码防卫部队的军队。德国的网络与信息空间部队于2017年4月投入运作，部队由通讯与信息系统指挥部、侦察指挥部和地理信息中心组合而成。

黄永宏说，设立新部队还须经过一些程序，预计在今年第四季成立。

国防部在新财年的开支预计增加6.5％，达163亿元。这是因为过去两年受疫情影响，个别项目、军训和演习受阻，这些项目今年将恢复。