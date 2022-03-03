“反对党将税负集中富人想法过于简单并具分裂性” 黄循财：消费税上调不会伤害贫困者

黄循财表示，政府通过永久的消费税补助券，以及承担医疗和教育这些津贴项目的消费税，确保低收入家庭受到的影响最小。他强调，应根据事实辩论课题，而不是作偏颇或亦真亦假的发言，不应给现实裹上一层糖衣，或假装有快速和无痛的解决方法。

反对党提出的替代税收方案虽然具政治吸引力，但将税负集中在富人的想法过于简单并带有分裂性。财政部长黄循财说，我国消费税制不仅不会伤害社会底层人民，更重要的是，它让人人贡献自己的一份税，打造更持久的社会契约。

他昨天（3月2日）总结新财年政府财政政策辩论时说，工人党和新加坡前进党的基本立场是，我国可在不调高消费税的情况下填补35亿元税收缺口。

“他们想通过什么办法做到？通过让各群体多付税。让富人多付税、让大公司多付税、让后代多付税。除了调高消费税以外什么都行，即使我已解释过，新加坡的消费税上调不会伤害到贫困者。”

他认为，反对党一再声称消费税上调会伤害贫困者是具误导性的说法。事实是，政府通过永久的消费税补助券，以及承担医疗和教育这些津贴项目的消费税，确保低收入家庭受到的影响最小。

目前，最底层10%家庭实际所付消费税为零，中等收入家庭的消费税实际税率也远低于7%。消费税上调到9%后，由于有加强版消费税补助券的帮助，最底层30%家庭的实际税率也维持不变。

黄循财强调，我国根据集体责任的原则设计税制。“每个人都为政府提供服务的成本做出贡献，每个人也都从这些服务中受益，但程度不同。”

从整个税制来看，收入最低的20%家庭每缴一元税，可获约四元福利。中等收入家庭（中间20%）每缴一元税，可获约两元福利。至于收入最高的20%家庭，每一元税务只得三角钱福利。

李显龙总理昨晚也在面簿发文说：“把责任推给高收入者很容易。但如果一个税收制度只由一小部分人承担税负，其他人靠他们的贡献搭便车，这样的制度是无法维持的。”

过去三天的辩论中，工人党议员除了建议增加财富税和企业税等税务之外，也重申我国应考虑调高国家储备净投资回报贡献（NIRC）。前进党非选区议员梁文辉则以政府坐拥巨额储备为由，认为上调消费税是没必要的。

对此，黄循财指工人党和前进党都在歪曲事实，混淆视听，营造储备金是以牺牲当代人利益为代价而积累的假象。

“他们假定，现有规定导致储备的积累超过必要水平，但并非如此。我们的储备在增长，但我们的经济规模、我们面临的挑战和需求的复杂程度，增长得更快。”

近期爆发的乌克兰战争，凸显我们生活在一个日益分裂和纷争不断的世界。未来几年，我国也须应对许多重大且紧迫的挑战，如全球变暖和预计会越来越频发的突发公共卫生事件。

黄循财因此强调我们应继续夯实储备，确保后代有资金应对任何紧急情况，更重要的是，为他们的未来需求提供稳定收入来源。

预算案不只关乎金钱，也反映我国更深层的精神与价值观，体现新加坡人共同的社会契约。黄循财说，这一切都关乎信任，政府与人民之间的信任、人民彼此之间的信任，以及世代之间的信任。

他强调，要加强对国家机构和对彼此的信任，应根据事实辩论课题，而不是作偏颇或亦真亦假的发言；应对新加坡人坦诚相待，而不是给现实裹上一层糖衣，或假装有快速和无痛的解决方法。

政府也在密切留意外部形势，以及我国经济在增长和通胀方面所面对的风险。黄循财表示，如果情况恶化，政府将毫不犹豫地采取进一步行动保护人们的饭碗，帮助家庭与企业应对增长的成本。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星在国会针对政府财政政策投票前起身说：“没有能永远持续下去的消费税抵消配套”，过后在场的六名工人党议员和两名前进党非选区议员要求把他们反对动议的立场记录在案。

国会最终通过新财年政府财政政策。