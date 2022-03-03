两个月来首次低于1 本地每周病例增长率跌至0.98

本地的每周冠病社区病例增长率连续九天回落，从前天的1.02降至昨天的0.98。这也是两个月来，这个数字首次低于1。

每周病例增长率上一次低于1，是1月3日的0.94。

据卫生部网站昨晚更新的数据，我国新增1万9159起冠病确诊病例，比前天的2万4080起减少约20％。截至昨天中午，本地共有1708名冠病病患住院，比前天少了18人。重症病患减至266人，其中215人需要输氧，51人在加护病房治疗。

10人病逝

昨天本地再通报10人因冠病并发症逝世，死亡病例累计1040人。

新增病例中2677起通过核酸检测（PCR）确诊，其中2625起是本土病例，52起从境外输入。

通过抗原快速检测（ART）确诊的病例有1万6482起，包括1万6374起本土病例和108起输入病例。这些病患经医生评估为低风险，症状也较轻。

新增本土病例中占比最多的是20岁至39岁的病患，有6385人。60岁及以上的年长病患有3639人，11岁及以下的儿童病患共2386人。住进加护病房的51名病患中，40人超过60岁，八人介于40岁至59岁，另有三人介于20岁至39岁。过去一天有1万4722人出院或完成隔离。

截至前天，全国人口中91％已完成基本疫苗接种程序，68％已注射追加剂。随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的40万零433起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.04％在加护病房，0.04％病逝。

截至昨天中午，本地冠病病例累计76万7663起。