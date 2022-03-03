政府援助津贴计划设计 旨在让中小企业获益最多

政府密切关注本地中小型企业，包括邻里商家的发展，继续帮助企业提升技能，确保它们保持活力。今年财政预算推出的全新和提升版计划中，约八成的援助金将发给中小型企业。

财政部长黄循财昨天总结新财年政府财政政策辩论时说，政府援助和津贴计划的设计就是要让中小型企业得到最多利益。

他指出，若根据每元收入所获取的政府津贴来计算，较小企业得到的津贴是较大企业的12倍。过去两年，中小型企业也继续通过雇佣补贴计划、租金减免和其他财务计划等，得到显著帮助。今年财政预算推出的全新和提升版计划中，约八成的援助金会面向中小型企业。

不过，黄循财直言：“当然不是所有中小型企业会得到一样的援助。这是因为我们的策略有利于积极培训员工和提升生产力的中小型企业。企业要是愿意付出，将能享受非常优厚的共同出资。”

他举例说，结合生产力提升计划和技能创前程企业补助，中小型企业可能只须要为一个1万元的生产力提升项目支付约300元。

政府也会更关注较有潜能的中小型企业，协助它们扩大规模，向海外发展。

员工短缺情况下来会舒缓

针对人力短缺的担忧，黄循财说，目前工作准证持有者短缺，部分原因是我国边境限制所致。随着新加坡逐步开放国门，政府将优先让企业急需的员工入境，尤其是建筑、海事和加工领域的员工。下来几个月，员工短缺的情况应该会舒缓。

至于员工薪金上涨将加剧企业的压力，黄循财指出，政府不能永久补贴薪金和成本的上涨。这既不可行，也不可取。“如果聘请外籍员工的成本保持在较低水平，长期而言，将压低本地员工的薪金。”

他说，政府的重点不是长期压低员工成本，而是协助企业提高生产力和创新能力，即使员工成本逐步增加，企业依旧具竞争力，也能取得成功。

若要确保我国的经商环境具竞争力，黄循财强调，新加坡必须保持开放，与世界接轨。“对我们而言，这不是一个选项，而是必要的，甚至攸关我们的存在。我们绝对不能让排外情绪生根，或是让人觉得我们越来越内视。”

他说，万一国际投资者对新加坡存有这种看法，新加坡对他们就不再那么具吸引力，最终损害到的是一般新加坡人的利益。

今年的财政预算案将调整我国部分外籍员工的政策，但黄循财指出，最新的调整是要确保引进具合适才干的员工，进一步加强本地和外籍劳工队伍的互补。

他明确地说，新加坡没有禁止外籍员工和人才进入我国，他们依旧对我国的经济和竞争力至关重要。