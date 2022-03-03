称帮邻居洗屋檐 扰邻嫂上诉驳回

因泼脏水和打篮球骚扰邻居被罚款的妇女今早（3月3日）上诉，她自称是“校长”，好心帮邻居洗屋檐，今早还拿肮脏的湿纸巾到高庭给法官看，结果上诉还是被法官驳回。

《新明日报》之前报道，起诉人林海芬（46岁，执行会计）与答辩人李舒玉（50岁）住在淡滨尼Citylife公寓的一楼与二楼单位，林海芬指对方在2019年1月至隔年5月期间，多次往楼下屋檐泼污水，还在楼上阳台拍球，发出噪音。

林海芬以三项骚扰罪名向对方提出推事投诉，李舒玉虽不否认上述事件出自她手，但她自认有理，案件经审讯后，法官最终判李舒玉罪名成立，罚款1万零500元。

李舒玉对判决不满，今早到高庭上诉。

她没有聘请律师，在陈词时称林海芬家的屋檐有半年没洗，加上楼上单位扔垃圾下楼，自己家变成垃圾收集处，得在肮脏的情况下过农历新年。

李舒玉也说，她选择在半夜时分清洗，是因为水不会滴到邻居，而下午太阳太晒，不适合进行清洗。

她自称是名“校长”，会好好执行清洗工作，确保污水不会滴入邻居家，而是落在楼下的草地。

“屋檐脏了就必须清洗，不懂为何是一种罪过。我为什么要活在肮脏的环境里，好像被埋在泥土里似的？”

为了证明屋檐有多脏，李舒玉在出庭前，用湿纸巾抹了屋檐的一边，并当庭出示这条沾有灰尘的湿纸巾。

法官表示，李舒玉没有合理理由解释为何一定要在半夜洗屋檐，或为何一定要用篮球运动，最后驳回了上诉。

完整报道，请翻阅2022年3月3日的《新明日报》。