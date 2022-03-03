游欧途中陷昏迷 女顾问命丧异乡

自冠病疫情肆虐两年后，夫妻终可再出国，花逾6000元跟团游欧洲11天，岂料妻子一下飞机就感不适，旅程第七天甚至陷入昏迷，最终不幸客死异乡。

死者是马卿箐（42岁，信托基金顾问），她于2月19日在德国法兰克福病逝。

她和丈夫张壹詠（44岁）都在银行上班，之前疫情期间没法出国，后来疫情放缓一些，两人去年10月向欧美假期旅行社订购欧洲10日游配套，行程包括荷兰、德国及法国，并在上个月12日出行。

张壹詠受访时说，乘坐了12小时飞机抵达首站阿姆斯特丹，岂料太太刚下机就感不适，出现头痛和喉咙痛症状。

“太太当天吃了止痛药，隔天也做了ART结果呈阴，就觉得可能只是太久没飞长途，身体才不适应。那时她病况轻微，我们照旧跟团出游，去了几处景点。”

行程第三天，感冒症状已好转的她，岂料下腹突然疼痛，导游当时带她到旅店的急救站，测量血压后一切正常，医疗人员给她止痛药，叮嘱她之后若仍感疼痛需就医。她吃了药后感觉好一些，就继续行程，乘车到德国。

腹痛查不出原因

抵达德国时，马卿箐先后到两城市的医院检查，但仍查不出原因，而且下腹越来越痛，最后在18日被送往法兰克福医院。

张壹詠说：“因疫情关系，我无法在医院陪太太，她说医生本来怀疑是膀胱感染，但妇科检查报告正常，没想她和我联系的两小时后，就被转入加护病房。我当时拨电问医生，对方只说还需要检查，但到了深夜都没结果。”

当时他决定隔天一早立即到医院探访，却在凌晨3时许，当地警员上酒店敲门叫醒他，告知他太太陷入昏迷，情况危急，要他即刻去医院。

“我到医院后，太太一直处于弥留状态，最终在19日早上8时48分离世。原本还好好的，为什么会这样？”

完整报道，请翻阅2022年3月3日的《新明日报》。