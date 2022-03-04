完成三阶段里程碑 国民服役人员可多得2000元奖励

国防部提高对国民服役人员的奖励，以感谢他们在保卫国家方面做出的贡献。下个月起，完成特定服役里程碑的全职服役人员和战备人员，共可多得2000元现金奖励。

国会拨款委员会昨天继续辩论国防部开支预算，国防部高级政务部长王志豪参与辩论时，宣布这项消息。

他说：“无论是在两年全职服役期间或是每次回营受训时，服役人员为了国防，都要暂时放下个人生活。我们感谢他们每个人所付出的努力和牺牲。”

目前，服役人员会在完成全职服役、战备役中期及结束战备役这三个阶段获得国民服役住房、医疗和教育奖励（National Service Housing, Medical and Education，简称NS HOME）。奖励金分军官和非军官两个组别。

王志豪宣布，下月1日开始，完成全职服役人员可多得1000元，战备役中期和结束战备役时各多500元，也就是完成这三个里程碑的国民服役人员，共可获得额外2000元现金。

以一名非军官为例，他在完成全职国民服役后原本可获5000元奖励，金额调高后可得6000元。战备役中期和结束战备役时原本各可获得5000元，下月起增至5500元。

这笔额外奖励金会通过SG生活助手（LifeSG）手机应用发放，而非像现在这样，直接存入他们的中学后延续教育户头、公积金普通户头或保健储蓄户头。

如此一来，国民服役人员就能利用这笔款项，上网或是到接受PayNow QR码和NETS QR码的实体商店消费，包括邻里商店和小贩中心。

自2014年以来，超过30万名国民服役人员获得NS HOME奖励。提升奖励措施后，估计每年能惠及5万4000名新加坡武装部队及内政团队的服役人员。

另一方面，国防部和内政部服役人员在全职服役和回营受训期间，由当局为他们提供各为15万元的基本人寿保险和个人意外险，保额明年起增至各30万元。

国会今天继续辩论其他部门的收支预算。