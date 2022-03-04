唐振辉：跨部门委员会从两方面着手 社区纠纷管理框架检讨取得进展

唐振辉说，目前宣布任何具体措施还太早，但跨部门委员会会从两大方面着手。首先是从源头减少纠纷的发生。同时也在探讨如何加强解决框架，纠纷发生时，鼓励双方以和平、公正、快速和有效的方式解决。

由四个政府部门成立的跨部门委员会正在对社区纠纷管理框架进行全面检讨，并已取得进展。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时说，目前宣布任何具体措施还太早，但会从两大方面着手。首先是从源头减少纠纷的发生，例如委员会在研究如何通过和社区建立更紧密的关系，包括成立顾问委员会，针对噪音等问题制定社区规范。

跨部门委员会也在探讨如何加强解决框架，纠纷发生时，鼓励双方以和平、公正、快速和有效的方式解决。这包括视具体情况强制双方先调解、改善邻里纠纷仲裁庭的程序以简化审讯过程、解决现有痛点、以及制定步骤快速和有效地应对纠纷。

这个跨部门委员会由律政部、文社青部、国家发展部和内政部成立。

更多详情将在国会拨款委员会下星期辩论文社青部开支预算时公布。

律政部下半年前引进“受益人代表”计划

另一方面，律政部将在今年下半年前引进“受益人代表”计划。已故公积金会员若未提名受益人，而且户头余额少于1万元，他们的直系亲属就可委派“受益人代表”代为申领存款。这将把公积金遗赠的发放时间从目前的三至六个月减少为一至三个月。

这样一来，隶属律政部的公共信托人办事处每年处理的这类未提名公积金存款，一半可通过这个方式发放。

唐振辉说：“我们也计划检讨这个计划的存款顶限，让更多会员的亲属受益。这有助于降低提取这类公积金存款时的不便，减少无法提取的款额。”

他补充，公积金会员还是应尽可能提名受益人或根据情况更新受益人名单。

将简化执行程序惩罚和遏制违反庭令行为

民事诉讼方面，律政部也收到反馈，指执行一些判决的时间、精力和费用可能高于追讨的数额，为此律政部将简化执行程序，惩罚和遏制违反庭令的行为。如果其中一方不遵守判决，法庭有额外权力追踪和调查债务人的资产。

另外，一些员工可能在执行雇佣纠纷索偿庭的判决时碰到问题。劳资政纠纷调解联盟会同全国职工总会U关怀中心和外籍劳工中心合作，帮助为本地和外籍员工，通过查封和变卖令执行庭令，为受影响的员工提供经济援助。

家事司法方面，律政部的重点在于鼓励“治疗性正义”，包括修订妇女宪章。律政部也与社会与家庭发展部和家事法庭合作，落实家事司法系统评估与深化改革委员会的建议。

律政部继续探讨如何简化程序让离婚夫妇，不委任律师也能取得公平的结果，包括让法院能直接获取离婚双方的财务状况，以及制定额外措施确保双方遵守协议。律政部也将加强程序，如简化提交申请程序和设置案卷检索系统。