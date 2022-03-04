提供更安全便捷服务 杨莉明：内政部将借助科技提升能力

移民与关卡局将提供更多数码证件，让公众以数码方式申请和查看文件，例如出生和死亡证明、长期探访证和学生证。公众不必再担心丢失重要文件，也可节省到移民与关卡局领取实体文件的时间。

内政部将继续通过使用科技来增强运作能力，包括提高运营效率、为公众提供更安全和便捷的服务，并提高内政团队人员的能力。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，介绍了内政部在接下来一年将借助于科技推出的项目。

其中，民防部队正在加强检测有害物质的能力，并将在未来几年在全国范围内实施全天候实时传感器网格，争取及早发现有害物质并更快调查和处理。

杨莉明说：“管理涉及有害物质的事故时间上是非常紧迫的，因为这些物质可能对公共健康、建筑和环境带来显著的威胁。”

警方和民防部队也将在2023年第一季度落实紧急号码视频扩展系统（Video Extension for Emergency Numbers），增强紧急电话999和995运营中心，让运营中心人员在呼叫者的手机上拨打视频通话，让运营中心看到正在发生的情况，也让到场的警员能更快更好地做出反应。

民防部队和卫生部也已在2021年中旬联合开发医疗网络信息综合系统，让救护人员能随时随地查看病患的医疗数据，并与医院共享信息。

移民与关卡局也将提供更多数码证件，让公众以数码方式申请和查看文件，例如出生和死亡证明、长期探访证和学生证。公众不必再担心丢失重要文件，也可节省到移民与关卡局领取实体文件的时间。不过身份证和护照将因为法律原因和国际习惯须保持实体本。

新加坡监狱署也会借助于科技促进囚犯改造计划，包括通过虚拟家庭计划，让囚犯与家人建立联系。监狱署也同黄丝带计划合作促进虚拟就业面试，让囚犯继续获得就业援助。监狱署也使用平板电脑通过自主学习和参与来促进囚犯的改造。

内政部借助了科技提升培训效率，例如让警员使用激光和体戴式探测器，在进行模拟战术训练期间就无须发射实弹。

内政科技局也正在开发大规模企业智能数字基础设施（Hyperscale Enterprise Intelligent Digital Infrastructure)，这会是新加坡第一个主权云，在增强安全性和操作控制的同时也使内政科技局能快速采用和创建新的数字功能，并迅速扩大容量以满足未来需求。

2100座组屋装电眼非法放贷等罪案减94％

截至2021年底，部署在全国公共场所的约9万个警方电眼已协助侦破6000多起案件，在检测和预防威胁方面，电眼也取得显著效果，从2013年至2021年6月，在装有警方电眼的约2100座组屋内非法放贷等罪案减少了94％。

警方调查显示，本地有91％受访者支持在公共场所安装警用闭路电视，以发挥威慑作用、侦查和侦破罪案。

警方预计在2030年以前可将电眼数量增至20万个，电眼网络的覆盖范围将扩大到更多公共场所和中心地带。杨莉明强调警方电眼的画面都安全存储，授权人员才能登录。