唐振辉：虽有不少人离职 律师总人数仍有增长 将检讨行业培训与教育

在离职潮的背景下，近年律师人数仍有增长。律政部将检视法学生和律师的培训与教育，并探讨推行借调计划，帮助律师在重要市场和领域提升实力。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天在国会拨款委员会辩论律政部开支预算时说，我国作为法律枢纽，有必要建立强大的人才库。

去年选择出走的律师人数，比前三年的平均人数多约两成。唐振辉说，这并非本地独有的现象，国际调查也揭示类似结果，而律师出走的原因包括工作量多和压力大等。

不过，更多律师也新加入或重返这个行业，过去至少四年都比离开的人多。律政部早前受询时也说，持有执业证书的本地律师从2017年的约5400人，增至前年的6160人和去年的6290人。

尽管如此，唐振辉说，他理解年轻律师和议员的关注点，也对年轻律师初出茅庐面对的挑战深有体会。事实上，要成为顶尖法律枢纽，我国必须培养能在世界舞台竞争的人才。

首先，我国将探讨帮助律师更充分地为执业做好准备。律政部早前接受律师专业培训委员会的建议，包括从明年起把培训合约的期限从半年延至一年。

唐振辉说，我国下来会检讨法学生、律师和综合法律专才接受的培训与教育，包括探讨是否须要进行领导力与管理培训。

律政部也会和新加坡律师公会联手探讨推行面向全行业的借调计划，推动在中国等重要市场，以及在可持续性、并购及科技等重要领域的发展。

其次，我国会继续为律师提供多元机会。如今，律师除了加入本地律所或公共领域，还能选择加入国际律所、公司内部法务团队和法律科技公司等。

针对议员提出吸引更多比较可能久留的研究生攻读法律，唐振辉说，本地三所法学院都提供学士后法律课程，每年收生率也维持在健康水平。但他认为撇开学位不论，若这个行业能够提供机会，律师也认为自己的工作足够充实，便会选择留下，而这有赖于业界的共同努力。

唐振辉指出，律政部会继续与律师公会和律所合作，确保法律行业仍然具有吸引力、充满机遇，同时也继续栽培一群强大而才华横溢的律师。