林勇杰为本地社会企业注入了新血和活力，他希望以身作则，鼓励更多年轻人加入慈善事业，一起打造更有善心和人情味的社会。

年轻上士结束六年的军中生涯，转换跑道加入了社会企业。

林勇杰（27岁）在国民服役时期就加入了本地慈善素食企业Mummy Yummy的义工行列，每个周末都会协助准备饭盒并分发到受益人手上。

去年7月，原是职业军人的他做了一项重大的决定，接手管理这家素食企业，成为主要负责人之一。

除了当兵时累积的领导经验可派上用场，他也向之前负责经营的妈妈们，学习如何经营以及与团队成员和义工密切合作。

对于全身投入社会企业，林勇杰说：“这么做主要是为了回馈社会，鼓励更多年轻人一起打造更有善心和人情味的社会。”

他的决定得到身边的人一致支持。他不仅动员兵营里的上司和下属一道当义工，连76岁的外公也以行动支持他。“因为我还在考驾照，只好麻烦外公暂时当司机，参与义工活动。”

目前除了负责日常管理，林勇杰也着手改进素食店的菜单，为消费者和受益人提供优质的素食餐。

“因为我们有不少年老或患病的受益人，必须特别注意他们的日常饮食。”

他也常收到热心人的电话，通知他哪里有需要援助的街友。即使是深夜他也会及时回应，调派人手前去了解情况。

平日里，林勇杰也会带领义工一起跑社区做家访，了解受益人除了领取饭盒是否还需要其他援助，并定时跟进。

林勇杰为本地慈善企业注入了新血和活力，他希望以身作则，鼓励更多年轻人加入慈善事业，为有需要的人伸出援手。