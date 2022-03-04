母送妹当童养媳 姐定居悉尼千里寻亲

因生活贫困，母亲57年前收下一桶饼干、一封红包，就将出生数月的女儿送人。如今定居在澳洲的姐姐欲千里寻妹妹。

定居在澳大利亚悉尼的梁月碧（62岁，会计师），为了寻找失散多年的妹妹梁月英（约57岁），日前联系上《新明日报》。

她受访透露，父母育有五男五女，她在家中排行第七，被送走的妹妹则排行第九，于1965年4月或5月出生。当时，他们旧居在193V中峇鲁路第1座组屋。

梁月碧的母亲庄巧惜（左）生前的照片。（受访者提供）

她指当年母亲生下妹妹后，由于生活贫困，就把妹妹送人。

“我当时记得一名中年男子来到我们家和母亲谈话，母亲过后把妹妹交到他手上，还给了他三粒橘子，当时我只有五岁，吓得躲在桌子底下，不敢出来。”

另一名目睹此事的老三梁德金（67岁）则说，看见母亲送走妹妹时，收下对方给的一桶铁桶饼干及红包。

“当时10岁的我，看到要被送走的妹妹哭个不停，我上前去抱了一下妹妹，好好看了她一眼才交还给母亲”

当时年幼的两人目睹送走妹妹的一幕，让他们至今难以释怀。

据梁德金所知，带走妹妹的男子约50岁，是一名中间人，据说她过后被住在红山或丹戎巴葛一带开杂货店的夫妇领养。

梁月碧则补充，“听说妹妹的养父母另有儿子，领养妹妹后打算把她养成童养媳。”

她指长大后曾多番尝试寻找妹妹，但由于讯息不多且零碎，宛如海底捞针，加上后来她旅居国外，先后在美国多个城市工作，最终移民澳大利亚，寻妹一事也被耽搁。

“我曾经发电邮给本地的各大医院，30年前也曾报警，但都没结果。”

完整报道，请翻阅2022年3月4日的《新明日报》。