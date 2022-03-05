冠病病例居高凉茶大卖 金银花一包2元涨至5元

社区冠病病例居高不下，不少人购买凉茶缓解症状，受访中药行业者指中成药和凉茶需求增加，菊花、罗汉果成本上涨了两成，而金银花更从一包2元起到5元！

疫情未有减缓的迹象，有居家隔离或确诊者托亲友到中药店卖清热解毒的凉茶或缓解感冒和喉咙痛症状的药材，近期也出现一些咳嗽或感冒等症状的人，转向中医寻求治疗方法。

位于大巴窑一巷的集泰中医药保健中心近日来卖出许多自家熬煮的瓶装凉茶。店员王女士（62岁）表示，有不少居家隔离的人托亲友前来买感冒药、退烧药和咳嗽药。

“冠病主要是上呼吸道感染的问题，所以确诊之后喉咙会极度不适和干燥，我们最近卖出的中成药和咳嗽药水增加近四成。”

菊花夏枯草也大卖

位于武吉巴督的杏和堂参茸药行老板李振祥（53岁）也指疫情当前，菊花、夏枯草、金银花都大卖，中药的成本也上涨，如菊花的价格涨了两到四成。

“涨幅最大的是金银花，原本一包只卖2元，现在已经起到5元，起了1.5倍。”

正中平董事彭桂山补充说，药材成本近期上涨，尤其是菊花和罗汉果，成本起了两到三成。加上受疫情影响，运输成本攀高，因此35间门店不得不提高这些药材的售价。

《新明日报》记者今天（3月5日）上午走访正中平位于大巴窑中心的门店，发现金银花已经卖断货。此外，贡菊花价格也起了将近三成，一包75克的贡菊花从5.50元起到6.80元，罗汉果售价也起了近两成，现在一个8角钱。

彭桂山指出正中平的瓶装凉茶近日也畅销，需求增加了至少两成，最好卖的是羚羊水和清凉茶。中成药和咳嗽药片也热卖，但暂无出现抢购的情况。

“最近社区病例不断增加，我们已经做好准备，确保货源充足，以免出现供不应求的情况。”

完整报道，请翻阅2022年3月5日的《新明日报》。