黄循财：政府资金非常短缺 调高消费税不可能再延后

政府资金短缺的情况非常紧迫，不可能再延迟调高消费税，当局能做的就是尽可能为人们提供更多援助。至于民间流传“政府给你一个鸡腿之后会要回一只鸡”的说法，财政部长黄循财指出，中低收入群体获得的帮助最多，“鸡腿论”的比喻是错误的。

黄循财在新传媒8频道昨晚播出的华语对谈节目《预算案大家谈2022》中说，政府今年提供水电回扣和邻里购物券、定心与援助配套，以及永久消费税补助券三大援助配套，对中低收入家庭来说，他们得到的援助比须付的税多了很多。

以低收入家庭每缴一块钱的税来说，他们可获得四块钱的援助；而中等收入家庭则是一对二。因此，黄循财驳斥“鸡腿论”的比喻，并呼吁国人了解我国财政制度的公平性，“我相信这是一个公平制度，是世界上独一无二的”。

判断哪些人需要援助 应援助多少非常困难

不过他也坦言，判断哪些人需要援助、应该援助多少是非常困难的，政府会考虑住房类型和家庭人均收入，但有些人还是觉得不公平。“我能理解这样的感受，政府会继续完善援助配套，确保政策是公平、公正的。”

至于乌克兰危机会不会导致通货膨胀率进一步高企，黄循财说，虽然新加坡与乌克兰和俄罗斯之间的贸易往来不多，但局势恶化可能导致原油价格上涨和原材料短缺等问题，政府会密切留意局势发展，必要时为国人和企业提供更多援助。

上有老下有小的夹心层家庭因为消费税即将调高而备受压力。职业妇女徐美君在节目中分享，她与丈夫二人的薪水要供养包括双方父母和两名孩子在内的七个人，希望政府不要忽略中等收入家庭，特别是像他们一样的夹心层。

另一名节目嘉宾林碧娟是退休人士，她自己享有退休金，但为同属夹心层的下一代感到担忧。她的二女儿育有两名孩子，生活费加上孩子的教育费，未来数年是否能维持现有的生活水平仍是未知数。

对此，黄循财说政府并没有忽略中等收入的夹心层，这个群体一样能从预算案的各种家庭援助配套中受惠，当局也会继续探讨进一步改善政策，帮助这些家庭。

他举例，有六名成员的三代同堂家庭，每月收入7000元，住在四房式组屋，他们未来五年可获得总值2万元的各项援助，平均每年获得4000元。“但我也希望大家明白，政府给更多津贴，政府就要增加收入，这两方面必须平衡。”

对谈中，商人陈劲晖表达了企业转型过程中雇主对员工短缺的担忧。工会领袖张爱红也指出，中年工友担心跟不上发展的步伐。

黄循财回应说，科技和数码人才短缺是全球问题，接下来新加坡要加倍努力培养自己的相关人才。政府会资助培训费用，并借助企业培训委员会的力量，解决工友培训方面的问题。