失智症机构与哥本峇鲁基层组织 打造医疗活动设施照顾失智居民

为居民准备餐食的厨房，安排看诊的远程医疗室……这些设施都设在租赁组屋内，方便年长者获得所需的支援，尤其能协助失智患者在熟悉环境生活。

新加坡失智症机构和哥本峇鲁基层组织在区内试行一项生活辅助计划，把宏茂桥4道第115座组屋二楼的其中几个单位打造为厨房、活动室、远程医疗室，以及行政处。行政处可协调居民所需的服务，并借助监测技术等科技来留意年长者的行动，确保他们的安全。

居民可到活动室做手工或桌游等消遣活动，与街坊交流。午餐时间，行动方便的年长者可到中央厨房领取食物。厨房也有洗衣机，为有需要的居民提供洗衣服务。与陈笃生医院合作设立的远程医疗室则可安排居民看诊或接受辅导，定期跟进健康情况。

这项名为失智症生活辅助整合照护@115（Integrated Dementia (Home-based) Assisted Living，简称IDeAL@115）的免费计划，目前服务这座组屋的40名年长居民，其中四分之一患有失智症或有失智症状。

自去年11月投入运作后，IDeAL@115也获得其他社区伙伴的支持。例如：Salem福利服务的义工会定期拜访居民；圣路加乐龄关怀每周与年长者做体操，并为有需要的居民提供复健。IDeAL@115的一些活动也开放给其他居民参加。

李显龙总理昨天在哥本峇鲁基层组织顾问郭献川的陪同下，为IDeAL@115主持推介，他们是宏茂桥集选区议员。

郭献川受访时说，宏茂桥的租赁组屋住着许多年长者，一些没有家人依靠，由义工协助。但单靠义工是不足的，年长者需要更全面的辅助，基层决定试行这项生活辅助计划，集合社区伙伴与义工的资源，方便居民获得医疗、社会服务等援助，让他们在社区安心养老。

计划先开放给40名年长居民，他希望日后可惠及另40人，并扩大到区内其他组屋。

李显龙总理在面簿贴文说，随着我国人口老龄化，我们要继续守望相助，尤其是照顾弱势群体。他很欣慰许多人和机构齐力支持这项计划，好让年长居民有尊严且自主地享受他们的“黄金年华”。

在熟悉环境内活动 年长者感觉更自在

新加坡失智症机构项目与服务委员会主席陈诗菱医生说：“对失智患者来说，他们到新的环境会感到焦虑，没有安全感。要延缓失智的情况，应让年长者多参与活动，与人交流。让他们在熟悉的环境活动，他们会更自在，计划的特点就是把服务带到年长者的居住环境。”

居民陈金昭（79岁）以往会自己准备午餐或打包，如今每天会到二楼领取食物，义工也会载他到医院复诊。“我不必自己搭车看医生，很好。我有时也参加他们的活动，没那么闷。我很感谢这些义工，有时几天没看到我，会来敲门查看。”

哥本峇鲁区是其中一个推行“失智友善新加坡”计划的社区，致力于打造合适的设施，支持失智患者的日常生活。新加坡失智症机构总裁符祥明希望，通过IDeAL@115打造更宜居的环境，把这个辅助模式推广到其他邻里，协助年长者原地养老。