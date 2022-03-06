行动党妇女团制定工具书 让义工协助居民应对网络危害

数码化对新加坡的发展至关重要，但也为尤其是儿童与女性带来不少安全隐患。人民行动党妇女团制定一套应对网络危害的工具书，让义工更有效地协助遭受网络霸凌、照片被他人恶意散播等问题的居民。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨日在行动党妇女团举办的妇女节活动上致辞时说，新加坡是全世界最安全的国家之一，但许多女性却在网络空间受到威胁。

为此，星期五她在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时宣布，制定多套具法律约束力的互联网行为准则。

1500名义工参与系列讲座研讨会和工作坊

也是行动党妇女团主席的杨莉明说：“实施监管只是答案的一部分，我们须动员整个社会一起采取行动，同时确保女性在上网时能保护自己的安全。”

为更好地协助接见选民活动寻求援助的网络受害者，行动党93个支部约1500名义工过去两个月参与了一系列相关讲座、研讨会和工作坊。

行动党妇女团也制定一套应对网络危害的工具书，让义工能更有效地协助遭受网络骚扰、霸凌等问题的居民。工具书的内容包括如何在各社交媒体平台举报恶意内容、如何寻求法律援助、怎么为受害者提供心理支援等。

这套工具书由马西岭—油池集选区议员苏慧敏、宏茂桥集选区议员娜蒂雅与蔡厝港集选区议员周凯年负责制定。

苏慧敏受访时说，当她和义工、居民们接触时，他们都提及自己或朋友遭受网络攻击的经历，当中有许多受害者认为他们没有追索权，选择默默承受。

“通过工具书，我希望议员和义工们都能具备一定的知识与技能。当有居民前往接见选民活动求助时，义工可参考工具书，了解如何与受害者沟通，或将对方转介到某个机构求助。”

苏慧敏说，他们接下来会收集义工对工具书的建议，调整相关内容。在内容更全面和完善后，再探讨扩大工具书使用范围，如放上网让公众自行下载等。

另外，全国职工总会妇女与家庭事务处也在妇女节活动上，与22家中小型企业签署谅解备忘录，承诺落实强有力的政策框架，防止和管理职场骚扰问题。

行动党妇女团在去年9月推出的“为她行动”（#ActionForHer）倡议，至今共获得超过13万个回应，当中包括许多来自男性的回应。

这项倡议邀请公众在今年3月8日国际妇女节之前，上网承诺为身边的女性同事、下属或亲友做一件事，协助对方追求想要的生活。