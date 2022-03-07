借助各项津贴 过去五年4500租赁组屋家庭圆拥屋梦

2017年至去年的五年里，约4500户租赁组屋家庭借助各项公共住屋计划和津贴，一圆拥屋梦，占新加坡租赁组屋家庭总数的约9%。

建屋发展局昨天发文告说，其中约四分之三的家庭直接向建屋局购买组屋，其余则选购转售组屋。另外，约半数购买三房式组屋，约四分之一购买四房式组屋。

得以拥屋的租赁组屋家庭中，三分之二也借助公共住屋津贴来购屋，如分别最高4万元的额外公积金购屋津贴和特别公积金购屋津贴，以及最高8万元的额外安居津贴。

额外安居津贴于2019年9月11日生效，取代额外公积金购屋津贴和特别公积金购屋津贴，为总月入不超过9000元的首次购屋家庭，提供最高8万元的津贴，且不限新旧组屋、地区和屋型，具体津贴额视家庭月入而定。

目前约有5万1100户新加坡家庭住在租赁组屋。

租户拥屋扶助小组

为1030户家庭提供个人化支持

2019年，建屋局设立租户拥屋扶助小组，由专门团队为准备购屋的租赁组屋租户，尤其是有孩子的家庭，提供个人化支持。从筹划买房一直到领取钥匙，小组全程引导租户完成购屋手续，并设下目标，最迟在2023年协助1000户经初步评估有能力购屋的租赁组屋家庭实现梦想。

截至去年12月31日，租户拥屋扶助小组已向1030户租赁组屋家庭伸出援手，提前两年达成目标。约三分之一的家庭，即340户准备好在接下来三年内拥屋，其余家庭仍在评估阶段或还未准备好在短期内申请组屋。

建屋局说：“租户拥屋扶助小组将继续跟进其余家庭的进度，尽可能协助他们朝拥屋的目标迈进。”

在评估租赁组屋租户是否准备好拥屋时，租户拥屋扶助小组会考虑一系列因素，如他们的家庭收入是否稳定，有没有购买组屋的能力。

建屋局也说，居者有其屋仍是我国公共住屋计划的基石，但它理解一些人可能还没准备好拥屋，需要额外援助和扶持。当局将继续与社会机构紧密合作，扶持租赁组屋家庭克服他们所面对的各种挑战。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授昨天在个人面簿发文说，当局通过津贴租赁组屋，满足低收入或弱势家庭的住屋需求，并在他们准备好时，帮助他们购屋。“我们也与其他机构合作，了解这些家庭的志向，并全面解决他们的需求。我们将在租赁组屋租户努力实现生活稳定和自力更生的道路上，与他们一同前行。”

费绍尔明天将在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，提出更多当局如何扶持租赁组屋家庭的详情。