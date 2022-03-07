三选项让业者更灵活安排 咖啡店可局部或限时开放五人堂食

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹表示，基于咖啡店的开放设计和格局，要全面落实疫苗接种差异化安全管理措施的挑战不小。因此当局允许咖啡店和食堂业者，即日起可选择局部开放或在时限内实行疫苗接种差异化安全管理措施，或两者同时实行。

即日起，咖啡店和食堂可局部或限时开放给五人堂食。

根据目前规定，咖啡店如果要让每桌多达五人堂食，必须采取入场管制措施，把咖啡店围起来，设立指定入口，并安排员工检查食客是否已完成接种疫苗。若没采取这些措施，则只能维持每桌最多两人堂食。按规定，只有完成接种者才能堂食。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，昨天通过面簿贴文指出，自政府从去年11月23日起，要求咖啡店和食堂实行疫苗接种差异化安全管理措施，162家咖啡店和食堂已全面落实疫苗接种检查。

不过，一些咖啡店业者通过对话会反馈，要在全店实施疫苗接种检查，仍遇到人力限制和运营困难。

许连碹说：“基于咖啡店的开放设计和格局，与其他食品店相比，咖啡店全面落实疫苗接种差异化安全管理措施的挑战更大。”

业者：助减低营业成本

因此当局允许咖啡店和食堂业者，即日起可从三种选项中择一，更灵活地进行疫苗接种差异化安全管理措施，以开放给最多五人堂食。咖啡店和食堂可选择局部开放或在时限内实行这项措施，或两者同时实行。

换言之，咖啡店和食堂可选择划分指定区域，或在指定时间段（傍晚5时至晚上10时30分），允许最多五人一桌堂食，或者选择在指定时段，开放部分空间让五人一桌堂食。

代表超过400家咖啡店的福州咖啡酒餐商公会副主席洪宝兴认为，让咖啡店业者选择如何实行疫苗接种差异化安全管理措施非常好，业者可按照各个咖啡店的布局和顾客群等情况安排，必定能减少营业成本。

“比如晚餐时间，一般会迎来较多家庭和朋友群光顾煮炒和泰式烧烤等摊位，如果在傍晚才开放让五人一桌堂食，来应付较多家庭和朋友群，就不需要在白天较少食客的时候，也要有员工看守。”

经营14家咖啡店的BGain老板封梓祥受访时指出，考虑到邻里社区的家庭等食客较多，他能选择让邻里社区的咖啡店，实行局部开放给五人一桌堂食，市区内的咖啡店则可在傍晚时，才开放让下班人员五人一桌用餐。

“一些咖啡店分成两半，中间隔着一道公共走廊，我们不必在两边都安排员工看守，只要在有煮炒摊的部分实行局部开放，就能省下聘请多一名看守员每月约1800元的开销。”

咖啡店集团八达岭控股私人有限公司的陈总经理则透露，原本旗下40多家咖啡店当中，仅有两三家咖啡店全面实行入场管制措施，让五人一桌堂食，如今集团已在本月1日向食品局提案，让旗下三到四成分行实行局部开放五人一桌堂食。

须向食品局申请

有兴趣的业者须向新加坡食品局提案，并获得当局批准，以确保业者已采取足够的措施来保障公众健康。

在获得当局批准后，咖啡店或食堂业者须在场所出示指示牌和海报，清楚告知食客店内所实行的疫苗接种差异化安全管理措施。