今年首两月少过一成教师确诊 教育部必要时派总部官员支援学校

教育部副教育总司长兼学校司统筹司长刘慧丽答复《联合早报》询问时指出，教师在确诊期间不需要工作，若缺勤可申请病假。“不过，如果身体状况良好，工作性质也允许，教师可选择在自我隔离期间居家办公。例如，他们可以采用线上线下混合学习模式，在自我隔离期间与学生联系。”

今年首两个月有少过一成的教师确诊感染冠病。学校将会请代课教师代替身体不适的教师，教育部也在必要时，调配总部官员支援学校。

教育部副教育总司长兼学校司统筹司长刘慧丽答复《联合早报》询问时指出，根据目前的规定，检测结果呈阳性的教师，应该自我隔离72小时，但不需要出示病假单或康复证明。之后，若抗原快速检测（ART）呈阴，则可结束隔离回校教学。

刘慧丽说，教师在确诊期间不需要工作，若缺勤可申请病假。“不过，如果身体状况良好，工作性质也允许，教师可选择在自我隔离期间居家办公。例如，他们可以采用线上线下混合学习模式，在自我隔离期间与学生联系。”

学校可调整时间表 利用科技减轻教师工作量

教育部说，学校还可以调整时间表，并利用学生学习平台等科技，来减轻教师的工作量。

在本地一所小学任教的女教师（30岁），上个月确诊感染冠病。她说，教书四年来，她从未拿过一天病假，如今因为检测结果七天后才呈阴，导致她缺课一周。

“检测结果呈阳时，我便马上通知校方和同事，也立刻开始准备代课教师隔天所需的资料与作业等。因为每天的代课教师都可能不一样，我在这段期间还是每天早早起床，在上课前交代好代课的事情，下课前我也不敢休息，以免班上出现什么问题，或得回答家长的询问等。”

她说，在确诊期间，热心的同事通过送货平台把学生的作业送上门，令她非常感动。“一个星期累积的学生作业太多了，如果留到我回学校后才开始批改，那肯定难以应付。”

拥有20年教学经验的女教师（57岁）说，最近不停有教师确诊，导致她几乎每周都得帮忙代多一个班级的课。此外，学生也接二连三因确诊而缺席。“为了让学生的学习不受影响，我们得另外安排补课。这意味着每堂课都得教两次，是双倍的工作量。”

她说：“教师们的情绪和士气大受影响，我们每天都感到很疲倦。这样下来，教学质量受影响也在所难免。”

教书不到两年的中学教师（26岁）说：“我觉得最辛苦的还是开始居家学习的时候，那时我们对居家学习还不熟悉，面对很多不确定性。尤其是中小学的学生，要通过视讯抓住他们的注意力不容易，如今至少还能与学生在课堂上面对面接触。”

冠病疫情加重教师的工作负担和压力，向教育部寻求内部辅导的教师，从疫情前每年约40人增加至70人。

刘慧丽说，教育部意识到教师在疫情期间，得肩负确保学校安全的责任，同时还得确保学生能够继续学习。

教育部目前也有一系列措施照顾教师的福祉，包括同侪互助和免费辅导服务。

教育部也在去年9月开始，委任一些教师担任心理健康大使，在校内帮助寻求心理和情绪援助的同事。